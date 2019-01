Onze man volgde Wout van Aert tijdens zijn avontuur in La Mézière: “Ik zou wel wat vaker in het buitenland willen komen crossen” Joeri De Knop in La Mézière

07 januari 2019

06u30

Bron: Eigen berichtgeving 2 Veldrijden ‘Une star en Bretagne.’ La Mézière ­haalde Wout van Aert (24) in als een held. De wereldkampioen genoot en ­bedankte met een ­overtuigende zege. Op z’n… Van der Poels, solo van start tot ­finish. De concurrentie is ­gewaarschuwd.

“Ik ben klaar voor het BK.”

Tuurlijk schuift het aardig wat. Daar doet Van Aert niet flauw over. In detail treedt hij niet, maar met een werkbudget van naar verluidt 120.000 euro (ruimer dan sommige Wereldbekerorganisaties) kon er bij La Petite Reine du Val d’Ille wel iets af. Toch is er meer wat de wereldkampioen naar Noordwest-Frankrijk lokt, uitgerekend de dag dat in Brussel voor de DVV Trofee wordt gecrost. “Organisator Nicolas Lebreton (what’s in a name?) trekt me al twee jaar aan de mouw”, vertelt hij. “In augustus 2018 nam hij opnieuw contact op. Rijkelijk vroeg. Maar tactisch wel goed gezien. Want op dat moment was er van de Brussels Universities ­Cyclocross nog geen sprake. Dus hapte ik toe, ook omdat ik van de DVV Trofee geen doel maak.”

Leuk intermezzo, vindt Van Aert. “Ik zou wel wat vaker in het buitenland willen crossen. Maar er is weinig reden toe. Mijn sponsors staan er niet voor te springen en, in alle eerlijkheid: in Vlaanderen verdien ik beter.” Ach wat dan ook. Eén week voor het BK in ­Kruibeke kan je maar beter even uit het vizier verdwijnen. En de concurrentie lekker naar je vormpeil laten gissen. “Zouden ze? (lacht) Ik ben er in elk geval niet bewust mee bezig. Omdat ik niet geloof in die theorie. Volgende week komen we met ­dezelfde wapens aan de start. En is alles wat voorafging van geen tel meer.”

