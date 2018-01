Ondertussen in Nederland: Van der Poel soleert naar vierde nationale titel Redactie

Bron: AD 2 Photo News Veldrijden Mathieu van der Poel heeft in het Nederlandse Surhuisterveen met overmacht de Nederlandse titel in het veldrijden veroverd. De titelverdediger reed al vroeg in de koers weg bij zijn achtervolgers en gaf die voorsprong in de Friese modder niet meer weg.

Het is de vierde opeenvolgende nationale titel voor de 22-jarige renner van Corendon-Circus. Lars van der Haar werd net als vorig jaar tweede, op meer dan een minuut. Het brons ging naar David van der Poel, de oudere broer van Mathieu die in dezelfde ploeg zit. De topfavoriet startte nochtans slecht: hij schoot uit zijn pedaal, zijn ketting ging eraf en zo zakte hij weg naar de laatste plaatsen. Amper een paar minuten later reed hij alweer op kop. Nog een versnelling later was hij alleen.

Ook in 2015, 2016 en 2017 was van der Poel de beste op het NK. Volgende maand is het WK in Valkenburg. Van der Poel moest vorig jaar de wereldtitel aan de Belg Wout van Aert laten.

"Toen ik het gaatje eenmaal geslagen had, ging het vrij makkelijk. Op dit lastige parcours was het niet heel lastig om het verschil te maken en was een bepaalde tactiek niet echt nodig'', aldus Van der Poel. "Het zit goed met de benen. De komende twee wereldbekerwedstrijden zijn voor mij belangrijk met het oog op het WK. Dan kan ik me nog een keer meten met de concurrentie. Daar heb ik denk ik wat meer aan dan het NK. Het WK moet de kers op de taart worden dit seizoen.'' Eerder ging de Nederlandse titel bij de vrouwen naar Lucinda Brand.

Marcel Meisen opnieuw Duits kampioen

Marcel Meisen heeft op het circuit van Bensheim zijn Duitse titel in het veldrijden verlengd. De 29-jarige Meisen hield Sacha Weber en Manuel Müller achter zich.

Meisen schreef naast vorig jaar ook in 2015 het Duitse kampioenschap op zijn naam. Bij de vrouwen ging de overwinning naar Elisabeth Brandau.

