Ondanks storm gaat Superprestige van Merksplas voorlopig door Redactie

08 februari 2020

17u36

Bron: Belga 0 Veldrijden Hoewel intussen al heel wat sportactiviteiten zijn afgelast morgen , blijft de Superprestige in Merksplas volharden. "Ondanks de slechte weersvoorspelling zal de wedstrijd doorgaan", klinkt het bij de organisatie.

Organisator Marc Van Gestel gaf vrijdag al aan dat ze maatregelen hadden genomen met het oog op storm Ciara en de wedstrijd niet bij voorbaat afgelast zou worden. "Paniek is een slechte raadgever, we volgen de situatie op de voet", zei hij toen. "Zodra er gevaar dreigt, zullen wij ook de juiste beslissing nemen, maar voorlopig gaan we ervan uit dat de Superprestige, voor het eerst georganiseerd in Merksplas, gewoon doorgaat.”

Zonet bevestigde de organisatie nog eens via Twitter dat de wedstrijd plaats vindt. "Ondanks de slechte weersvoorspelling zal de wedstrijd doorgaan. De organisatie en veiligheidsdiensten houden de situatie nauwgezet in de gaten. Na overleg morgenochtend volgt een update."

❗️BELANGRIJK❗️De Superprestige-manche in Merksplas zal morgen DOORGAAN, ondanks de slechte weersvoorspellingen!



De organisatie en veiligheidsdiensten houden de situatie nauwgezet in de gaten. Na overleg morgenvroeg volgt een update. #SPMerksplas #TelenetSuperprestige pic.twitter.com/KKYar2JSxS SuperprestigeCX(@ SuperprestigeCX) link