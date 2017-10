Nys over crosspeloton: "Het veldrijden is een kleine sport, we moeten die niet nog kleiner maken" BART AUDOORE EN NICO DICK

08u57 0 Photo News Veldrijden Wanneer wordt klein, te klein? Zondag stonden in de DVV-cross in Ronse amper 23 renners aan de start. Noem je dat nog wel een peloton? Geen gezonde situatie, maar een oplossing is niet evident. Zoals zo vaak draait het ook nu om geld.

Waarom zijn er zo weinig starters?

In de cross is het al decennialang de gewoonte dat renners betaald worden om deel te nemen. Hoe beter, hoe bekender en hoe populairder de renner, hoe hoger zijn startgeld. Organisatoren willen nooit bedragen noemen, maar de prijzen zijn min of meer publiek geheim. Wereldkampioen Wout van Aert is vandaag de duurste vogel met circa 8.000 euro voor een klassementscross. Mathieu van der Poel zit daar net onder met zo'n 7.000 euro. Het probleem is nu dat het systeem onder druk staat. "Een cross organiseren wordt steeds duurder", zegt Erwin Vervecken namens Golazo (dat de DVV-trofee organiseert). "De kosten voor vergunningen en veiligheid blijven stijgen, maar de inkomsten via sponsors en publiek stijgen niet mee. Ons budget voor startgelden kan niet omhoog, terwijl renners steeds meer vragen. Vooral de jongens van de derde en vierde rij vragen bedragen die niet realistisch zijn. We trekken ergens de lijn, maar dat betekent ook een kleiner peloton: want als je niet betaalt, krijg je helaas geen renners."





Waarom is een klein peloton eigenlijk een probleem?

Het woord is aan Sven Nys, jarenlang dé ambassadeur van het veldrijden. "Het veldrijden is een kleine sport en we moeten die niet nog kleiner maken", zegt hij. "Voor de uitstraling van de cross is het niet goed als je maar 23 starters hebt. Daar wordt snel lacherig over gedaan. Een groter peloton - ik denk dat we moeten mikken op een minimum van 35 à 40 renners - is gezonder."





Kris Wouters, ploegleider bij Telenet-Fidea Lions denkt ook aan het publiek. "Een toegangsticket kost gemiddeld 12 euro: je moet waar voor dat geld leveren. Met 40 crossers heb je na een paar ronden strijd over het hele parcours, met 23 renners is het vaak lang wachten op de volgende passage. Cross moet een totaalbeleving zijn voor de fans."





Zijn er wel 40 volwaardige crossers?

Eerlijk: neen. Met 25 ben je rond, wat daarna komt zijn semiprofs, veredelde amateurs en liefhebbers. Geert Vanhoof van Pauwels Sauzen-Vastgoedservice vindt 23 starters geen probleem. Ook al is hij manager van een kleiner crossteam, hij legt de lat hoog. "Van mij mag iedereen crossen, maar wel best in zijn eigen categorie. Profs kunnen beter tegen profs koersen. Dat is in andere sporten ook zo. Als we verder willen professionaliseren, mag je streng zijn met de selecties. Nu zie je soms dat profs na een slechte start worden opgehouden. Voor sommige renners kan het ook een eye opener zijn: als je 20ste wordt op 35 heb je het nog redelijk gedaan. Maar word je 20ste op 23 deelnemers dan ben je bijna laatst. Dan weet je dat je een tandje zal moeten bijsteken."





