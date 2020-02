Nys knalt op fraaie wijze naar eerste regenboogtrui, Belgen met alle medailles aan de haal: “De druk was zó groot” TLB

02 februari 2020

11u59 2 WK veldrijden Thibau Nys heeft zijn favorietenrol waargemaakt op het WK veldrijden. In het Zwitserse Dübendorf knalde de zoon van Sven naar zijn allereerste regenboogtrui. Lennert Belmans en Emiel Verstrynghe bezorgden ons land ook nog het zilver en het brons. “Hier hebben we van gedroomd”, sprak Nys na afloop.

Op een door de regen modderachtig geworden parcours duldde de zeventienjarige Nys slechts twee ronden tegenstand. Uiteindelijk haalde hij het met een voorsprong van 31 seconden op Lennert Belmans. Emiel Verstrynge werd derde op 38 seconden en zo werd het een volledig Belgisch podium in Dübendorf. Een welgekomen succes, want de openingsdag van het WK hadden de Belgen zonder medailles afgesloten.

Voor Nys is het de eerste wereldtitel in zijn nog prille carrière. Vorig jaar greep hij met een vierde stek in het Deense Bogense net naast het podium. Eerder werd hij al drie keer Belgisch kampioen, twee keer bij de nieuwelingen en dit jaar ook bij de junioren. De Vlaams-Brabander werd ook Europees kampioen en heeft zo alle truien in zijn bezit.

Nys: “Op dit parcours wist ik niet hoe het zou lopen”

Voor de microfoon van de UCI gaf Thibau Nys zijn eerste reactie. De youngster gaf toe dat er een flinke last van zijn schouders is gevallen. “Ik kan dit niet geloven”, aldus Nys. “Ik heb hier geen woorden voor. Natuurlijk wist ik wel dat ik goed was, maar op dit parcours wist ik niet zeker hoe het zou lopen. Halverwege had ik dan plots een kloofje en daarna ben ik gewoon mijn eigen cross beginnen rijden. Ik wist dat ik de favoriet was, de druk was zó groot. Ik heb dit jaar al het BK, EK en de Wereldbeker gewonnen en nu ook het WK. Fantastisch. Ook dat we drie medailles pakken is geweldig. Daar hebben we deze week van gedroomd.”