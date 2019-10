Nys: “Er werd plots een kalender voor onze voeten gegooid. Dat zint me niet” KDW/GVS

21 oktober 2019

14u18 0

Ophef in het veldrijden. De wereldbekermanches worden overgenomen door Flanders Classic, in totaal zullen er niet 9 maar 16 wedstrijden worden gereden. Daardoor wordt de kalender wellicht helemaal herschikt en dreigen de Belgische klassiekers hun vaste datum kwijt te spelen. “Er is plotseling een kalender voor onze voeten gegooid, waar geen beweging meer mogelijk is”, vertelt Sven Nys. “Dat zint mij niet echt. Er wordt niet nagedacht over de toekomst van onze sport.”

“Plots zijn wedstrijden niet zeker meer van hun datum”

“Als renners aan dezelfde koord trekken, mogen ze organiseren wat ze willen”

“Er is nood aan een gesprek”