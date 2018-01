Nog meer honger dan 'De Kannibaal': Van der Poel verpulvert de statistieken van Nys Joeri De Knop

07u23 0 BELGA Veldrijden Weg blinde vlek op zijn palmares. Weg illusie bij de concurrentie dat hij op zuigende modderomlopen 'te pakken' is. Mathieu van der Poel (22) domineert gewoon in elk type klassementscross. 15 op 20 nu al in de lopende seizoensreeks. Niemand die ooit beter deed. Ook niet de allerbeste Sven Nys.

'Geen grens, geen grens. Hij is in essentie niet per se een slecht mens. De cross heeft in essentie niet meteen een probleem. Maar hij knalt zo hard, het is echt wel extreem.' Naar hartenlust zou Kraantje Pappie kunnen improviseren op het thema-Van der Poel. Pompen! 'Matje' deed het een uur lang in Baal. Niet op een kurkdroge of zanderige ondergrond, deze keer. Wel op de verzopen leemflanken van de Balenberg. Van der Poel beheerst werkelijk álles.

