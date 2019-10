Nog geen Van der Poel of Van Aert, welke andere toppers neem jij in de Gouden Cross? Redactie

11 oktober 2019

17u27 0 Veldrijden Zondagmiddag start de Gouden Cross (nog geen ploeg? Surf snel naar Zondagmiddag start de Gouden Cross (nog geen ploeg? Surf snel naar www.goudencross.be ). Dure vogels zijn -uiteraard- Mathieu Van der Poel en Wout Van Aert. Alleen… Zijn zij er nu nog niet bij. Massa’s extra budget met andere woorden om enkele andere toppers in jouw ploegjes te zetten. Maar wie? Wie is er dit weekend wél bij, en verkeert in bloedvorm? We zetten alvast vijf namen op een rijtje.

Eli Iserbyt: de revelatie van het seizoensbegin

Op basis van het seizoensbegin is Eli Iserbyt het meest voor de hand liggen antwoord op de laatste vraag. De kleine West-Vlaming van 21 nam een vliegende seizoensstart, met zeges in de Wereldbekermanches in Iowa en Waterloo. En niets wijst erop dat Iserbyt die lijn niet zou kunnen doortrekken naar Gieten en Boom. Fusieploeg Pauwels Sauzen-Bingoal legt zijn goudhaantje bovendien niet te veel druk op - kopmannen Laurens Sweeck en Michael Vanthourenhout moeten in eerste instantie voor de resultaten zorgen. Iserbyt kan zo iets meer ontspannen op zoek gaan naar zijn eerste Superprestigezeges bij de elites.

Toon Aerts: de kampioen die wil bevestigen

De ‘Grote Twee’ werd de voorbije seizoenen eigenlijk de ‘Grote Drie’. Ondanks de suprematie van Van der Poel en Van Aert, wist ook Toon Aerts al verschillende crossen met aanzien te winnen. Onder meer de GP Sven Nys, de Amerikaanse WB-crossen en de Koppenbergcross staan al op Aerts’ palmares. Vorig seizoen kroonde de kopman van de Telenet Baloise Lions zich ook tot Belgisch kampioen, wat zijn status van ‘best of the rest’ nog wat in de verf zette. In de Verenigde Staten werd Aerts wel twee keer geklopt door Iserbyt. Stelt hij orde op zaken in de Superprestige?

Laurens Sweeck: eindelijk winnen in de Superprestige

Net als zijn ploegmaat Iserbyt kon ook Laurens Sweeck dit seizoen snel winnen. Sweeck was de beste in de seizoensopener in Eeklo, hij maakte in de laatste ronde het verschil. Ook in Pelt was het raak. Daarmee doet Sweeck al even goed als vorig seizoen, dat met twee zeges toch wat tegenviel. Ook de kopman van Pauwels Sauzen-Bingoal is er ongetwijfeld op gebrand om te profiteren van de afwezigheid van Van der Poel en Van Aert. Sweeck won bij de profs nog nooit een Superprestigemanche, een hiaat in zijn palmares dat hij zo snel mogelijk wil opvullen.

Michael Vanthourenhout: nieuwe stap vooruit zetten

Jurgen Mettepenningen mikt dit seizoen met Pauwels Sauzen-Bingoal op zeges in tien televisiecrossen. Daarvoor kijkt de algemeen manager van de ploeg in eerste instantie naar Laurens Sweeck en Michael Vanthourenhout. De 25-jarige West-Vlaming won eind september de C2-cross in het Franse Vittel en triomfeerde ook afgelopen weekend in Meulebeke. Vanthourenhout wil dit seizoen een nieuwe stap zetten in zijn groeiproces. “De druk is misschien wel iets groter nu Van der Poel en Van Aert nog niet van de partij zijn”, gaf Vanthourenhout al toe. “Je beseft nu dat de kans groter is dat je zal meedoen over de overwinning. Uiteraard zal ik er alles aan doen om die kansen te verzilveren.”

Quinten Hermans: op zoek naar meer

Ook Quinten Hermans (24) is alweer een jaartje ouder en rijper. Hermans begon aan het seizoen met een prima derde plaats in Eeklo, maar in Iowa (negende) en Waterloo (zesde) slaagde hij er niet in om op het podium te eindigen. De crosser van Telenet Baloise Lions had er ongetwijfeld meer van verwacht. Vorig jaar werd Hermans vijfde in het eindklassement van de Superprestige, het seizoen ervoor zesde. Die uitslagen getuigen alvast van enige regelmatigheid. Volgt de komende maanden ook een uitschieter?