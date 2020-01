Nog een nieuwigheidje: VIP’s kunnen BK veldrijden vanop cruiseschip volgen MXG

07 januari 2020

Het BK veldrijden nadert met rasse schreden. Komend weekend strijden Iserbyt en co om de Belgische tricolore in Antwerpen. Blikvanger is een ponton over de Schelde. Bovendien kunnen 4.500 VIP’s de wedstrijd vanop een cruiseschip volgen. “De externe kost van het ponton ligt rond de 100.000 euro. Het totale budget is 5 à 600.000 euro”, vertelt organisator Kurt Vernimmen. “Ik denk dat we rond of boven de 20.000 toeschouwers gaan. Vorig jaar hadden we in Kruibeke 17.000 man met zeer slecht weer. Ik denk dat we daar nu boven zullen gaan.”