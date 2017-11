Nikki Brammeier pakt de zege bij de vrouwen in Jaarmarktcross Niel MDB

14u58

Nikki Brammeier uit het archief. Veldrijden De 30-jarige Nikki Brammeier heeft vandaag de Jaarmarktcross voor vrouwen elite in Niel gewonnen. De Britse schudde halfweg de slotronde haar drie metgezellen van haar af. De Italiaanse Maria Alice Arzuffi werd tweede voor Ellen Van Loy. Loes Sels legde beslag op de vierde plaats.

Het was Elle Anderson die onmiddellijk het hele pak op sleeptouw nam. Ellen Van Loy volgde in het wiel van de Amerikaanse. Laatstgenoemde nam al snel het commando over en sloeg na de zandstrook een klein kloofje. Sanne Cant repte zich meteen naar Van Loy. Achter dit duo sloegen de Britse Nikki Brammeier, de Italiaanse Maria Alice Arzuffi en Loes Sels de handen in elkaar. De beide groepjes kwamen bij elkaar maar net voor het afsluiten van de eerste ronde kwakte Sanne Cant, in een bocht met kasseien, zwaar tegen de grond. Ellen Van Loy en Maria Alice Arzuffi konden de wereldkampioene niet meer ontwijken en werden ook te voet gesteld.

Van Loy overbrugde echter snel de kloof naar het tweetal Loes Sels met Nikki Brammeier. Cant verloor door haar val heel wat tijd en wist meteen dat zij niet voor de vijfde opeenvolgende keer het zegegebaar zou kunnen maken in Niel. Net voor het intrekken van de slotronde vervoegde Maria Alice Arzuffi de kloof met de drie leidsters en ging dan meteen versnellen. Nikki Brammeier nam daarna de koppositie over en zou deze niet meer afstaan. De Britse volgt daarmee Sanne Cant op als eindlaureate van de Jaarmarktcross. De wereldkampioene finishte als tiende.

Eerder op de dag was de zege bij de nieuwelingen weggelegd voor Dante Coremans. Het werd meteen zijn zevende overwinning van het seizoen. Dante Coremans nam de beste start maar zag zich achteruitgeslagen naar een vijftiende plaats door materiaalpech. Halfcross vormde zich een kopgroep met Senne Willems, Arne Baers, Lukas Van Der Vleuten en Dante Coremans. In volle finale snelde laatstgenoemde weg naar de overwinning. Senne Willems werd tweede voor Arne Baers. Bij de juniores toonde Xander Geysels zich de sterkste van het pak. Hij haalde het van Len Dejonghe en Gerben Kuypers. Deze drie kleurden ook het hele wedstrijdgebeuren.