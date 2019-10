Nieuwe zege voor Pauwels Sauzen-Bingoal: Sweeck ploetert het best door de modder in Pelt TLB

06 oktober 2019

16u00 2 veldrijden Laurens Sweeck was vanmiddag de beste in de GP Pelt, onderdeel van de Rectavit Series. Voor Pauwels Sauzen-Bingoal is het al de vijfde zege dit seizoen in een televisiecross. Sweeck won ook in 2016, 2017 en 2018 al in Neerpelt. Quinten Hermans werd uiteindelijk tweede, Lars van der Haar derde. Onder anderen Michael Vanthourenhout en Eli Iserbyt stonden niet aan de start.

Ook geen Toon Aerts in Pelt en de kopman van de Telenet Baloise Lions zal toch even gebaald hebben. Door de aanhoudende regenval was het ploeteren geblazen in Pelt en dat ligt de Belgische kampioen wel. Aerts’ ploegmaat Lars van der Haar was wél van de partij en de kleine Nederlander schoot ook prima uit de startblokken. Van der Haar draaide als eerste het veld in, met in zijn zog Laurens Sweeck en Tom Meeusen.

Terwijl Quinten Hermans en Lars Boom de nodige pech hadden gehad bij de start, stoomde Van der Haar aanvankelijk door. Even had hij zelfs een beperkt kloofje, maar de Nederlander ging in de fout toen hij over de balkjes probeerde te springen. Van der Haar verloor flink wat plaatsen en de mannen van Pauwels Sauzen-Bingoal verschenen ten tonele.

Materiaalpech Sweeck

Daan Soete voerde een tijdlang de forcing maar veel voorsprong kon ook hij niet nemen. Soetes ploegmakker Laurens Sweeck, vorig jaar winnaar in Neerpelt, nam het commando over in de derde ronde. Maar ook hij kon het verschil niet maken, ook omdat hij even met materiaalpech te kampen had. De Telenet Baloise Lions waren zo weer aan zet. Quinten Hermans kwam vanuit de achtergrond terug en hij kon wél een kloofje slaan.

Ook Hermans maakte echter een slippertje en daardoor kon Sweeck hem onder druk blijven zetten. De kloof schommelde voortdurend rond de zeven seconden, maar twee ronden voor het einde van de wedstrijd kleefde Sweeck dan toch weer op het achterwiel van Hermans. De twee mochten het onderling uitvechten voor de overwinning en Sweeck profiteerde van een nieuwe slipper van Hermans om de beslissende kloof te slaan.

Sweeck bleef zelf foutloos en hij stoomde door naar zijn derde overwinning van het seizoen. Eerder was hij ook al de beste in de Trek Cyclo-Cross Collective Cup en in de seizoensopener van Eeklo.