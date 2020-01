Nieuwe stap in het proces: Van Aert wipt gezwind over balkjes op training TLB/XC

03 januari 2020

18u33 0

Mathieu van der Poel en Wout van Aert kruisen morgen de degens in het West-Vlaamse Gullegem. Voor Van Aert is het na de DVV-cross in Loenhout zijn tweede veldrit van het seizoen en het gaat steeds beter met de drievoudig wereldkampioen in het veld. Op Instagram toont Van Aert hoe hij vlot over de balkjes wipt, iets wat hij in Loenhout nog niet deed (zie video boven). Daardoor verloor Van Aert telkens enkele plaatsen.

Ook onder anderen Michael Vanthourenhout, Zdenek Stybar, Xandro Meurisse en Gianni Vermeersch tekenen present in de niet-klassementscross in Gullegem. Vorig jaar won Van der Poel in Gullegem zijn honderdste veldritzege uit z’n carrière. Als hij ook morgen zegeviert, staat de teller op 128.