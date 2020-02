Nieuwe “anti-Belgische regelgeving rond Wereldbeker veldrijden stuit Sven Nys tegen de borst, wielerbond vraagt geduld JDK/DMM

07 februari 2020

18u43

Bron: Twitter 6 Veldrijden De vernieuwingen in veldritland volgen elkaar in sneltempo op. Naast de nieuwe Wereldbeker-kalender is er ook een nieuwe regelgeving klaar voor het aantal veldrijders per wedstrijd. En die stuit op heel wat protest.

De nieuwe UCI-regelgeving, die in het seizoen 2020-2021 het aantal crossers per land in de 14 manches van de nieuwe Wereldbeker zal beperken — voor België maximum acht (uit de top vijftig van de wereldranking) plus vier (vrij aangevuld) — stuit op protest in het veldritwereldje. Onder meer subtoppers Wietse Bosmans en Daan Soete roerden zich al op de sociale media. En ook Sven Nys reageert ontgoocheld. “Mijn bezorgdheid krijgt stilaan een gezicht. Grootste slachtoffers van de nieuwe kalender worden renners en organisatoren. Hoog tijd dat de wielerbond opkomt voor zijn veldrijders”, vindt hij.

Algemeen directeur Jos Smets neemt akte van de onvrede. “Ik begrijp jongens als Soete en Bosmans perfect. Net als de redenering van Sven over de organisatoren. Minder Belgen aan de start in de Belgische manches dreigt minder publiek en dus dalende inkomsten met zich mee te brengen. Je kan dan wel vinden dat de cross niet té Belgisch mag worden, maar anderzijds moeten de beste renners in dat WB-circuit altijd kunnen meedoen.» Een uitzonderingsmaatregel, die erin voorziet dat elk land in zíjn manche(s) extra renners mag opstellen (herinner u het A- en B-kernsysteem van enkele jaren geleden, red.) zou een oplossing kunnen bieden. Smets vraagt geduld voor een meer gefundeerde reactie. «Eerst wil ik alles eens ten gronde bestuderen, alle pro’s en contra’s tegen elkaar afwegen, voor we met duidelijke standpunten naar buiten treden.”

Statement van Bosmans

Het is dan ook verwonderlijk dat er vanuit Belgische hoek veel protest komt op de nieuwe regels. Wietse Bosmans zette zijn gedachten op een rij in een tweet. “In de eerste plaats wil ik zeggen dat ik de hervormingen die de UCI doorvoerde in de kalender zeker positief vind. Onze sport heeft nood aan vernieuwing. Ik ben de eerste die innovaties die onze sport ten goede komen, toejuicht.”

“De nieuwe regel die zegt dat enkel de acht beste Belgen op de UCI-ranking mogen starten, plus vier geselecteerden door de bondscoach, vind ik een erg jammere zaak. Ook al ga ik er van uit dat ik bij de twaalf beste Belgische profs hoor, vind ik deze regel niet de juiste stap”, gaat Bosmans verder in zijn statement op Twitter.

Mijn reactie op nieuwe regel van @UCI_CX @WielerFlitsBE pic.twitter.com/POvJPizPez Wietse Bosmans(@ bosmanswietse) link

Bosmans is nu 43ste op de UCI-ranking. De nieuwe regelgeving heeft dus rechtsreeks gevolgen op hem. “Een renner zoals ik, maar ook veel anderen, investeerden de laatste jaren veel tijd, energie en geld om in de top vijftig te komen. Het is dan ook een kaakslag om te merken, nu dat ik na lang vechten in de top vijftig ben beland, de regelgeving plots verandert.”

“Ik zit nu in een specifieke positie waarbij deze regel mij op een ongunstige manier treft, maar ik wil deze situatie niet enkel op mij betrekken. Een renner die heeft moeten kampen met pech of ziekte, wordt het op deze manier heel erg moeilijk gemaakt om terug in aanmerking te komen voor een selectie.”

“Ik wil niet aanzetten tot polemiek, maar ik hoop dat we constructief kunnen zoeken naar een oplossing. Ik ben alvast bereid om actief mee na te denken over hoe we een oplossing kunnen vinden voor deze situatie. Per slot van rekening wil ik het beste voor onze sport en een eerlijk kans voor elke gepassioneerde en ambitieuze renner", aldus Bosmans.

Anti-Belgisch

Het statement van Bosmans ligt in de lijn van de uitlatingen van Sven Nys en Daan Soete. De manager van Telenet Balois Lions reageerde vanochtend op Twitter op de nieuwe regels. “Het is hoog tijd dat de Belgische wielerbond opkomt voor zijn veldrijders. Met winst pronken is plezant, maar wat als morgen de helft van de renners afhaakt? Er is nood aan overleg!”

Even later voegde Nys daaraan toe dat zijn bezorgdheid stilaan een gezicht krijgt. “De grootste slachtoffers van deze nieuwe kalender zijn renners en organisatoren. De hoofdrolspelers dus.” Daan Soete stond de ex-veldrijder bij. “Dit voelt anti-Belgisch aan. De nieuwe regels van de UCI zijn een slecht teken voor veel landgenoten", stelt hij. “Als je het niveau hebt om in de Wereldbeker te rijden, dan moet je dat toch gewoon kunnen?”

Het is hoog tijd dat de belgische wielerbond opkomt voor zijn veldrijders. Met winst pronken is plezant maar wat als morgen de helft van de renners afhaakt? Er is nood aan overleg! Sven Nys(@ sven_nys) link

Mijn bezorgheid krijgt stilaan een gezicht! Grootste slachtoffers van deze nieuwe kalender zijn renners en organisatoren. De hoofdrolspelers dus. https://t.co/37CdumcSa2 Sven Nys(@ sven_nys) link

For a big bunch off Belgian CX riders this new @UCI_CX rules are very bad. Iff you have the level to compete in the worldcup why you couldn’t? Feels anti-belgium. https://t.co/CcDm9NL0fj Daan Soete(@ daansoete) link