Nieuw hoofdstuk in onfrisse soap: Nuyens roept mecanicien Van Aert terug Marc Ghyselinck

21 september 2018

05u30 3 Veldrijden Veldrijder Wout van Aert moet het zondag in het Amerikaanse Waterloo ook zonder zijn mecanicien stellen. Kristof Cop moet van ploegmanager Nick Nuyens het eerste vliegtuig ­terug naar huis nemen.

Er kwam gisteren alweer een nieuw hoofdstuk bij in de onfrisse soap rond de contractbreuk van Wout van Aert bij Sniper Cycling. Mecanicien Kristof Cop reisde, net als de renner, op eigen kosten naar de VS. Maar intussen kreeg hij van Nick Nuyens verbod om aan de fiets van Van Aert te werken. Nuyens wil dat Cop meteen naar ­België terugkeert.

Ondertussen is nog niet duidelijk met welke fiets Van Aert zondag zal starten. Waterloo is de thuisbasis van constructeur Trek, die de drievoudige wereldkampioen een crossfiets heeft aangeboden. Maar Van Aert ­bedankte. Wellicht start hij toch met een Stevens-fiets. In afwachting ­beperkt Van Aert zich in Waterloo tot looptrainingen.

Zijn advocaat Walter Van Steenbrugge sluit nog steeds niet uit dat het tot een minnelijke schikking komt met Nick Nuyens. Woensdag maakte Van Steenbrugge zijn stukken over aan de advocaat van Sniper. "Wat wij inroepen, is geen kattenpis. Hij kan akkoord gaan met de dwingende reden en een schikking treffen. Indien niet, vecht hij het aan. (fijntjes) Ik denk dat ze nu nog overleg plegen."

Bij Sniper klonk het gisteren nog ­altijd dat er wat hen betreft geen "ernstige redenen" zijn en dat de zaak zal worden behandeld voor de arbeidsrechtbank.

Geen leuk gesprek

Van Steenbrugge ziet dat anders. Hij schetst nog een keer wat voorafging. "Wout is zijn soigneur kwijt, zijn ploegmaat, zijn ploegleider op de weg en zijn ploegleider in het veld. Dan komt er een drom Nederlanders van Roompot neergestreken. Dat is misschien niet genoeg voor contractbreuk. Maar na wat er zich in ­Geraardsbergen heeft voorgedaan, mocht er echt niet meer getwijfeld worden. Dat Nuyens leden van de ploeg onder druk zette om een negatief beeld van Van Aert op te hangen? U drukt dat wel heel zacht uit."

Nog een probleem voor Nuyens: hoe gaan zijn sponsors reageren? Van Steenbrugge: "Hij gaat verantwoording moeten afleggen aan Crelan en Charles. Zondag wordt er een belangrijke wedstrijd gereden, zonder dat hun naam in beeld komt. Dat gaat geen leuk gesprek worden."