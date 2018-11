Niels Albert: “Van der Poel mag nu al één van de beste veldrijders aller tijden worden genoemd” Niels Albert

20 november 2018

08u46 2 Veldrijden Dat Mathieu van der Poel het afgelopen crossweekend andermaal fors uithaalde, zag ook Niels Albert. In zijn column plaatst de voormalige veldrijder de Nederlander alvast mee in de hoogste categorie aller tijden. Albert zag meteen ook dat Wout van Aert kampt met muizenissen in zijn hoofd.

“Hoe Mathieu zaterdag in Tabor en zondag in Hamme weer tekeerging... Wat een overschot. Op eenzame hoogte fietst hij. Belachelijk goed, gewoon! Het versterkt de overtuiging die ik vorige week met jullie deelde: Van der Poel is de meest complete crosser van zijn generatie én mag, nu al, één van de beste veldrijders aller tijden worden genoemd. Achter hem troept het samen. En zitten steeds meer jongens Van Aert op de nek. Bij momenten overtreffen ze hem zelfs. Aerts, Sweeck, Van der Haar, Vanthourenhout... ‘Ik rijd die mannen er zo meteen wel af’, kon Wout tot voor kort nog rustig denken. Met de huidige waardeverhoudingen vervalt die garantie.”

