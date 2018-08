Niels Albert stopt als coach Van Aert Nico Dick

30 augustus 2018

06u19 0 Veldrijden Niels Albert (32) is na een samenwerking van vier jaar niet langer coach van Wout van Aert (23). Albert heeft beslist om meer in zijn privéleven te investeren - hij is pas vader geworden. Bovendien geeft Albert toe dat hij Van Aert niet veel meer te leren heeft.

Het was in september 2014, vier maanden na zijn eigen afscheid door hartproblemen, dat Niels Albert werd voorgesteld als ploegleider bij Vastgoedservice-Golden Palace, het team dat toen net Wout van Aert had ingelijfd. De daaropvolgende jaren zou Albert zich profileren als dé man achter het aanstormende talent. De combinatie van het talent van Van Aert en de ervaring van Albert loonde twee maanden later al met verrassende winst in de Koppenbergcross, Van Aerts doorbraak op het hoogste niveau. De Tremelonaar loodste Van Aert ook mee naar drie opeenvolgende Belgische en wereldtitels. Begin 2017 verhuisde het duo, samen met Tim Merlier en sponsor Crelan, naar het nieuwbakken team van manager Nick Nuyens. Maar na anderhalf jaar houdt de voormalige tweevoudige wereldkampioen het daar dus voor bekeken.

Alberts beslissing staat los van de perikelen bij Nuyens' team en Van Aerts overstap eind volgend jaar naar Jumbo. "De echte reden is mijn privésituatie", vertelt Albert. "Begin juli ben ik vader geworden van Alexine. Ik zou graag mijn dochter van dichtbij zien opgroeien. Ook de dood van Michael Goolaerts deed me nadenken. Ik herinner me het moment dat we met de voltallige ploeg praatten over zijn plotse overlijden. Het verdriet was immens, maar ik zag ook mijn eigen film van 2014 opnieuw afgespeeld worden. Je beseft dat je in het leven beter af en toe eens wat gas terugneemt."

Rol uitgespeeld

Tot slot geeft Albert toe dat Van Aert ondertussen zo ver gevorderd is in zijn carrière, dat zijn rol deels uitgespeeld is. "Wout wordt prima begeleid door zijn coach Marc Lamberts. Daarnaast geniet hij de onvoorwaardelijke steun van de rest van zijn entourage: zijn familie, maar ook mental coach Rudy Heylen, dokter Peter T'Seyen, fysiotherapeut Lieven Maesschalck, noem maar op."

De twee gaan als vrienden uiteen. "We hebben samen onvergetelijke momenten meegemaakt. En als hij straks raad nodig heeft, kan hij me altijd aanspreken. Ik blijf trouwens niet helemaal uit het veld weg. In de toekomst houd ik me bij Pauwels Sauzen-Vastgoedservice nog bezig met de opleiding van wat jonge talenten, iets wat ik ook de voorbije twee jaar in de luwte altijd ben blijven doen."