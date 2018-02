Niels Albert: "Natuurlijk insinueert Adrie van der Poel het gebruik van verboden middelen" Niels Albert

06 februari 2018

06u00 34 Veldrijden Niels Albert, ploegleider van Crelan-Charles, heeft het vandaag in zijn column in Het Laatste Nieuws over de uitspraken van Adrie van der Poel over Wout van Aert, afgelopen zondag na de triomf van die laatste op het WK in Valkenburg. En hij doet dat redelijk expliciet.

Adrie, toch. Ik vraag me echt af waarom hij het absoluut nodig vond om Wout van Aert in een slecht daglicht te zetten tijdens zijn rush naar zijn derde wereldtitel. "Zo snel twee minuten wegfietsen, is niet normaal. Wout ademt niet", moest hij zo nodig de boel opstoken. Natuurlijk insinueert hij daarmee het gebruik van verboden middelen. En dan verwijst hij ook nog eens naar Bredene. Begrijpe wie kan.

Wat ik vooral niet begrijp, is dat Adrie op dat moment van de koers de situatie nog steeds niet juist kon inschatten. Namelijk dat Van Aert een hele goede dag had, terwijl het bij Van der Poel helemaal niet liep zoals gewenst. Anders moet Mathieu toch nooit duelleren met Michael Vanthourenhout en Toon Aerts voor zilver? Jammer dat vader Van der Poel op die manier onrust wil stoken. Ik zou nu ook kunnen praten over prestaties van bepaalde renners in de jaren tachtig. Hoe rap ze toen reden. Maar ik wil me daar niet toe verlagen. Ach, hij zou beter eens luisteren naar de reactie van Mathieu zelf. Klasse, hoe die zijn nederlaag van zondag kon plaatsen. Mathieu gaf graag toe dat hij zijn dagje niet had. Net zoals Wout beklemtoonde dat Mathieu van der Poel de man van het seizoen blijft. Mooi toch, dat wederzijds respect.

Voorts heb ik gisteren nog eens stilgestaan bij de winter van Wout van Aert. Wat me na afloop het meest zal bijblijven, is de manier waarop hij met al die nederlagen is omgegaan. Heel straf. Ik denk niet dat ik persoonlijk een renner ken die mentaal zo sterk in zijn schoenen staat als Wout van Aert. Deels met dank aan Rudy Heylen, denk ik. Zijn taak is om rust in 't kopje van de renner te creëren en daar slaagt hij bij Wout nu al jaren op rij in. Eén voorwaarde: je moet er zelf in geloven. Als je dat niet doet, heeft het mijns inziens ook weinig nut. Maar Wout heeft vanaf het begin van zijn samenwerking met Heylen ook sportief succes gehad. Sindsdien is hij ongeslagen op zowel BK als WK. Dat helpt uiteraard. Wat zo een sportpsycholoog dan exact vertelt? Dat varieert van atleet tot atleet. Hij geeft in elk geval tips en trucs. Soms blijft het bij een informele babbel. Zelf - tijdens mijn carrière - herinner ik me zelfs een aantal momenten waarbij we gewoon samen biljartten. Ongedwongen. Zonder het te beseffen, luchtte ik intussen toch mijn hart en antwoordde hij met de juiste dingen.