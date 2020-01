Niels Albert over de woorden van Iserbyt en Aerts: “Een beetje animo mag wel, concurrentie mag er zijn zowel verbaal als fysiek” KDW/DMM

09 januari 2020

12u11 4 Veldrijden “Ik heb mijn bedenkingen bij de blessure van Aerts”, zei Eli Iserbyt. “Ik begrijp niet op basis waarvan hij zo’n dingen zegt”, vertelde Toon Aerts zelf. Er is animo in veldritland net voor het BK in Antwerpen. Onze columnist Niels Albert laat zijn licht schijnen op de hele kwestie.

“Eli zal het wel niet zo bedoeld hebben om op de kap van Toon te zitten”, vertelt Albert vanuit zijn fietsenwinkel. “Ik denk dat er wel wederzijds respect is tussen beide renners. Ik vermoed ook niet dat Toon zijn klassementen zomaar heeft opgegeven om toch maar te fixeren op die Belgische titel.”

“Ik zou het in elk geval niet doen. Toon lijdt ook financieel verlies door zijn klassementen weg te gooien, op dat gebied snap ik de redenering van Iserbyt niet zo goed. Uiteindelijk wil hij gewoon de favorietenrol van zich afschuiven en naar Toon toespelen.”

“Of ik het een overdreven reactie vind van Iserbyt? Die jongens worden allemaal een beetje nerveus richting de kampioenschappen. Iserbyt is nog jong. Ik weet nog hoe ik zelf als 22-jarige was. Ik was toen ook iets onbezonnener. Met een iets feller uitspraak links en rechts. Nu ben ik volwassener.”

“Het is allemaal nieuw voor Iserbyt. Hij rijdt zijn eerst BK als favoriet bij de profs. Hem zomaar afkraken voor die uitspraak, daar gaan we niet mee beginnen. Een beetje animo mag wel. Concurrentie mag er zeker zijn. Zowel verbaal als fysiek. Ik denk dat er nu gewoon wat olie op het vuur is gesmeten.”

