Niels Albert kijkt uit naar duel tussen Van Aert & Van der Poel op de weg: “Die twee gaan mekaar niks gunnen, ze gaan als twee zotten achter mekaar rijden” Niels Albert

18 december 2018

15u23 0

“Ik twijfel er niet aan: Mathieu Van der Poel gaat het goed doen in het voorjaar. Hij gaat prijs rijden. Ik ben wel een beetje verbaasd dat hij Parijs-Roubaix niet doet. Ik ben zeker dat die koers hem gaat liggen. Het zal wellicht voor het jaar erop zijn. Ik snap ergens wel dat hij liever de Amstel Gold Race wil rijden in zijn nationale trui en dat hij zichzelf meer winstkans geeft in de Brabantse Pijl. Hoe lang is die koers? 200 kilometer ongeveer: dat is perfect voor hem.”

Je hebt 30% van dit artikel gelezen

Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN