Nick Nuyens gaat in beroep tegen vonnis dat Wout van Aert volledig vrijsprak Marc Ghyselinck

26 november 2019

De arbeidsrechtbank van Mechelen heeft Wout van Aert volledig vrijgesproken in het geschil met zijn ex-ploegleider Nick Nuyens. Van Aert verbrak in september vorig jaar zijn contract voor "dringende redenen". Nuyens verweet Van Aert misbruik van ontslagrecht en vroeg een schadevergoeding van 1,1 miljoen euro. De rechtbank meent nu dat er dringende redenen waren om dat ontslag te rechtvaardigen en sprak Van Aert vrij. "Gerechtigheid is geschied", zei Van Aert in een eerste reactie. Nuyens, die de gerechtskosten moet betalen, gaat in beroep.

In een vonnis van negentien pagina’s oordeelt de arbeidsrechtbank van Mechelen dat de vertrouwensband tussen Nick Nuyens en Wout van Aert zodanig was geschonden, dat van een gezonde relatie tussen werkgever en werknemer geen sprake meer was.

Om die reden is de contractbreuk van Wout van Aert in september vorig jaar, ruim vijftien maanden voor het aflopen van dat contract, terecht, aldus de arbeidsrechter. Van Aert ontsnapt op die manier aan een boete van 1,1 miljoen euro die door Nick Nuyens werd geëist. Dat bedrag was gebaseerd op het loon en de premies die Wout op het moment van zijn contractbreuk verdiende.

Walter Van Steenbrugge noemt het vonnis “erg goed gemotiveerd”. Wout van Aert reageerde opgelucht toen zijn advocaat hem het nieuws doorbelde. “Hij zei dat gerechtigheid was geschied.”

Nick Nuyens legt zich niet neer bij de uitspraak van de arbeidsrechtbank in Mechelen. “Ze is gebaseerd op één getuigenverklaring van Niels Albert, die in de loop van het proces is opgedoken. Wij hebben vier getuigenverklaringen die bevestigen dat het met Wout van Aert onmogelijk werken was. We begrijpen niet waarom die getuigenverklaringen niet zijn weerhouden”, zegt Rudi Desmet, de advocaat van Nick Nuyens. Het kamp Nuyens gaat in hoger beroep bij het Arbeidshof in Antwerpen. Daarna is nog cassatie mogelijk.