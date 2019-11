Nick Nuyens gaat in beroep tegen vonnis dat Wout van Aert volledig vrijsprak Marc Ghyselinck

26 november 2019

15u42 148 Wielrennen De arbeidsrechtbank van Mechelen heeft Wout van Aert volledig vrijgesproken in het geschil met zijn ex-ploegleider Nick Nuyens. Van Aert verbrak in september vorig jaar zijn contract voor “dringende redenen”. Nuyens verweet Van Aert misbruik van ontslagrecht en vroeg een schadevergoeding van 1,1 miljoen euro. De rechtbank meent nu dat er dringende redenen waren om dat ontslag te rechtvaardigen en sprak Van Aert vrij. “Gerechtigheid is geschied”, zei Van Aert in een eerste reactie. Nuyens, die de gerechtskosten moet betalen, gaat in beroep.

Het is vandaag een nieuwe, maar wellicht niet de laatste aflevering in de vuile oorlog tussen Wout van Aert en Nick Nuyens. “Het gaat om heel veel geld. Hier zal het allicht niet stoppen. Dit is nog maar het begin, het voorgeborchte van wat komen gaat”, zegt meester Walter Van Steenbrugge.

De Gentse pleiter hield op 22 oktober in de Mechelse arbeidsrechtbank een gloedvol pleidooi bij de beslissing van Van Aert om per direct op te stappen in de wielerploeg van Nick Nuyens. Op dat moment had Van Aert nog een contract tot het einde van 2019.

Van Aert nam de beslissing in samenspraak met zijn manager Jef Van den Bosch en met advocaat Walter Van Steenbrugge.

Van Steenbrugge: “Van Aert voelde zich op dat moment volledig geïsoleerd in zijn ploeg. Hij had de ambitie om te schitteren in de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Dat kon niet in de omgeving waarin hij zich toen bevond. Wout is naar mijn bureau gekomen. Ik heb hem gezegd dat hij niet onder zijn contract uit kon.”

Valsheid in geschrifte

Dat advies veranderde toen Van Aert het verhaal deed van het vrijwillige ontslag van Niels Albert in de ploeg van Nick Nuyens. In ruil voor een onmiddellijke stopzetting van zijn contract vroeg Nuyens aan Albert om zijn ontslag schriftelijk te motiveren. Albert zou problemen hebben met Van Aert, met wie hij niet meer kon samenwerken. Nuyens vroeg aan Albert om dat op papier te zetten.

Dat verhaal was voor Van Steenbrugge genoeg om dringende redenen voor een ontslag in te roepen. “Het was aanzetten tot valsheid in geschrifte.”

Het verhaal vormde op 22 oktober de kern van het betoog van Van Steenbrugge bij de arbeidsrechtbank in Mechelen. Van Steenbrugge weet dat hij hoog heeft ingezet.

Albert als getuige

Nuyens betwist, bij monde van zijn advocaat Rudi Desmet, de dringende reden voor het ontslag. Feiten moeten zich afspelen binnen een termijn van drie dagen die het ontslag voorafgaat.

In een uitvoerige brief van Van Steenbrugge wordt veel aangeklaagd: van gebrekkige fietsen over het opstappen van ploegmaats en verzorgers tot stages en sponsorverplichtingen op ongelukkige momenten. Maar dat gebeurde niet in de drie dagen voor het ontslag.

Van Steenbrugge: “Het verhaal van Albert is de druppel die de emmer deed overlopen.”

Van Steenbrugge hoopte dat de arbeidsrechtbank Albert wil oproepen als getuige en dat ze tot zolang haar vonnis opschortte. Albert toonde zich al bereid om te getuigen, maar had tot gisteren van de rechtbank nog niets gehoord.

De rechtbank oordeelde vandaag dat er wel degelijk dringende redenen waren voor het ontslag en sprak Van Aert vrij. Daardoor moet hij ook geen verbrekingsvergoeding betalen. Het kamp Nuyens laat het daar niet bij en gaat in hoger beroep bij het Arbeidshof in Antwerpen. Daarna is nog cassatie mogelijk.