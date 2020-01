Net geen podiumplaats voor Van Aert, Van der Poel heeft aan één splijtende aanval genoeg voor zege in Gullegem ABD

04 januari 2020

16u02 30 Veldrijden Hij wachtte tot halfkoers, en toen was zijn moment gekomen. Eén aanval was genoeg voor Mathieu van der Poel om een kloof te slaan en naar de zege te rijden in de losse cross van Gullegem. Michael Vanthourenhout won het duel om de tweede plek van Corné van Kessel. Een sterke Wout van Aert deed lang mee voor het podium en eindigde als vierde.

Met Van der Poel én Van Aert aan de start kon de nog jonge veldrit van Gullegem uitpakken met een mooi deelnemersveld. Er stonden dan ook een pak toeschouwers aan de kant. Zij zagen Van Aert een blitzstart nemen. De renner van Jumbo-Visma - toe aan zijn tweede cross van het seizoen - nam meteen het voortouw en kon na een paar foutjes van Van der Poel zelfs een kloofje slaan.

‘MVDP’ zette echter snel orde op zaken en snelde naar Van Aert. Vanthourenhout, Van Kessel en Diether Sweeck volgden in zijn zog. Sweeck moest de rol snel lossen, de vier overgebleven koplopers zouden strijden om de prijzen.

Foutje in materiaalpost van Van Aert

Bij halfkoers achtte Van der Poel zijn moment gekomen. De Nederlander trok stevig door net wanneer Van Aert een foutje maakte in de materiaalpost. Ook Van Kessel en Vanthourenhout konden niet volgen. De wereldkampioen was los. Op weg naar de zege in Gullegem.

Bij de achtervolgers trok Vanthourenhout op twee ronden van het einde stevig door toen Van Aert de materiaalpost indook. Van Kessel had het moeilijk, maar kon nog de aansluiting vinden met Vanthourenhout. Van Aert slaagde daar niet meer in en zou als een verdienstelijke vierde finishen. Vanthourenhout snelde naar de tweede plek voor Van Kessel.