Nederlandse favorietes hebben zin in WK: “Het wordt een wedstrijd in de wedstijd, de Nederlandse dames tegen elkaar” MCA/DMM

31 januari 2020

16u09 1 WK veldrijden Wie wordt wereldkampioen veldrijden? Bij de vrouwen moeten we het na drie keer Sanne Cant vooral zoeken in Nederland. Met Ceylin del Carmen Alvarado, Annemarie Worst, Lucinda Brand en Yara Kastelijn heeft Oranje de vier topfavorieten in huis.

“Ik voel geen druk vanuit de ploeg of van mezelf. Alles is heel relax", vertelt Ceylin del Carmen Alvarado aan VTM. “We gaan koersen en rijden vanaf het begin. Dan moeten we kijken hoe het loopt. Aan de hand daarvan gaan we een beetje improviseren. Het zal een spannende strijd worden. Het wordt een wedstrijd in de wedstrijd, denk ik. De Nederlandse dames tegen de rest en de Nederlandse dames tegen elkaar. Al denk ik dat dit een parcours is waar de sterkste zal winnen. Hoe we Sanne Cant zullen aanpakken? Ik denk dat ze dit jaar iets minder is en dat wij een stuk sterker zijn dan vorig jaar.”

Ceylin del Carmen Alvarado: “Ik ben gefocust, ik wil winnen”

Lucinda Brand: “Als favoriet is het niet altijd makkelijk om het af te maken”

Annemarie Worst: “Het is een zwaar rondje stoempen”

Yara Kastelijn: “Had in het begin van het seizoen niet verwacht hier mee te kunnen strijden voor de titel”