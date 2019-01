Nederlandse columnist over Van der Poel: “Wat een decadentie, wat een disrespect. Zo ga je niet met kampioenstruien om” GVS

15 januari 2019

16u42

Bron: AD 0 Veldrijden Nederlands columnist Thijs Zonneveld is allerminst tevreden met de uitspraken van Mathieu van der Poel. De veldritkoning wist na het Nederlandse kampioenschap niet exact hoeveel nationale plunjes hij inmiddels op z’n palmares heeft staan. “Drieëntwintig jaar oud en nú al niet meer weten hoe vaak je Nederlands kampioen bent geworden. Zo ga je niet met kampioenstruien om”, stelt Zonneveld in het Algemeen Dagblad.

Ook op het NK veldrijden in Huijbergen was Van der Poel ongenaakbaar. De zoveelste titel, de keizer in de modder houdt de tel inmiddels niet meer bij. “Hoeveel keer ik nu al Nederlands kampioen ben? Uhm. Vijf bij de elites, maar in totaal weet ik het eerlijk gezegd niet. Ik tel ze niet”, vertelde de man van Corendon-Circus na zijn overtuigende zege in een interview met AD-columnist Zonneveld. Die laatste kon dat niet smaken...

“Het is nondeju van de zotte. Drieëntwintig jaar oud en nú al niet meer weten hoe vaak je Nederlands kampioen bent geworden. Wat een decadentie. Wat een disrespect. Zo ga je niet met kampioenstruien om. Er zijn omhooggevallen houtjetouwtjecoureurs die jaren nadat ze zijn gestopt nog steeds iedere – maar dan ook íedere – gelegenheid aangrijpen om te vertellen dat ze ooit, in een ver verleden, eens een roodwitblauw truitje wonnen”, is Zonneveld niet mals voor VDP.

Wiskunde

“Voor Van der Poel is het Wilhelmus (het Nederlandse volkslied, red.) een soort ringtone. Een geluidje dat hij zo vaak heeft gehoord dat hij automatisch zijn handen op steekt en naar het publiek zwaait”, gaat de columnist verder. “Een NK rijden moet voor hem voelen als een pakketje ophalen bij de buren. Het roodwitblauw ligt al voor hem klaar – hij hoeft alleen maar langs te komen tussen twee potjes FIFA in. Dat kan natuurlijk niet.”

“Ik stel voor dat we VDP bij het volgende NK verbieden om mee te doen. Hij gaat eerst zijn huiswerk maar eens doen. Wiskunde. Eén plus één plus één plus één plus één – enzovoorts. Weet hij de volgende keer misschien hoeveel van die roodwitblauwe truitjes hij nu eigenlijk heeft.”