Nederlandse Alvarado wint ook Rectavit Series in Pelt Redactie

06 oktober 2019

15u02

Bron: Belga 2 veldrijden Ceylin del Carmen Alvarado (Corendon-Circus) heeft de GP Pelt bij de vrouwen elite gewonnen. De 21-jarige Nederlandse soleerde naar de zege, voor haar landgenotes Yara Kastelijn en Shirin van Anrooij. Wereldkampioene Sanne Cant moest vrede nemen met een vijfde plaats.

Het was Ellen Van Loy die de start voor haar rekening nam en de andere rensters tot rust aanmaande bij het aansnijden van de eerste, gevaarlijke bocht. Van Loy dook als eerste het veld in, nam de kop, met Sanne Cant in haar wiel. De Telenet Baloise-renster kwam evenwel ten val en moest haar koppositie afstaan. Lang zou Cant niet op kop rijden, al snel werd ze afgelost door Alvarado en Kastelijn. Ook een derde Nederlandse, Van Annrooij, zat niet ver.

Toen Alvarado in de tweede ronde over de gracht sprong en daarna ook snel door het zand kliefde, nam ze gaandeweg afstand van Kastelijn, die technisch minder begaafd is. Alvarado telde bij de tweede passage aan de finish zes tellen bonus op Kastelijn, Van Anrooij keek al tegen 16 seconden achterstand aan, Van Loy en Cant volgden op een kleine halve minuut in een strijd om de ereplaatsen.

Kastelijn verweerde zich sterk, keerde bijna terug vooraan in de derde ronde, maar zag een sterkere Alvarado in het veld aan het werk. Acht seconden bleek haar achterstand na de derde ronde, Cant gaf al meer dan een minuut prijs en zou nooit meedoen om de zege of een podiumplaats. Vooraan verzwakte Alvarado niet, maakte ze verder het verschil met Kastelijn in de technische stroken en soleerde ze naar de zege, haar tweede van het weekend na winst in de Berencross in Meulebeke op zaterdag. Kastelijn is tweede, Van Anrooij derde, Van Loy vierde en Cant knokte zich in de sprint nog net naar een vijfde plaats. Bij de jongens junioren was Thibau Nys aan het feest, voor Ward Huybs en Yorben Lauryssen.

Alvarado: “Had het ritme snel te pakken”

Ceylin del Carmen Alvarado is eigenlijk nog altijd belofte met haar 21 lentes. Vorig jaar won ze haar eerste klassementswedstrijd in Brussel en dit jaar wil ze definitief de aansluiting maken met de top. Nu scoort ze drie op drie: winst in een kleine wedstrijd in Dordrecht, in Meulebeke en ook in Pelt.

“Het was toch een beetje afwachten hoe mijn lichaam zou reageren op mijn eerste ‘dubbele’ weekend”, aldus de Nederlandse na afloop. “Maar het draaide vlot, ik had het ritme snel te pakken. Ik wist ook dat ik geen schrik moest hebben hier voor dit rondje, want dit parcours lag me. Dus ik begon met vertrouwen en hoopte op goede benen en dat bleek ook het geval.”

Nochtans kwam Yara Kastelijn nog sterk opzetten, maar uiteindelijk kraakte de Nederlandse halfweg de vierde ronde en streed ze enkel nog voor de tweede plaats. “Ze kwam inderdaad af en toe wel heel dicht”, moest de renster van Corendon-Circus beamen. “Het was zaak om de druk te blijven zetten, het tempo hoog te houden en voor mezelf de focus te houden: mijn ademhaling controleren, recupereren waar kon en versnellen waar nodig. Dat lukte en dus pak ik de zege.”