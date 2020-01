Nederlands kampioene Alvarado rijdt WK bij elite ABD

13 januari 2020

13u25

Bron: Belga 0 Veldrijden De Nederlandse veldrijdster Ceylin del Carmen Alvarado (21) zal op het WK in het Zwitserse Dübendorf uitkomen bij de elitevrouwen.

Alvarado was aanvankelijk van plan nog een keer mee te dingen naar de wereldtitel bij de beloften. Na het behalen van de nationale titel bij de elite, zondag in Rucphen, liet ze al doorschemeren die keuze te heroverwegen. In overleg met de ploegleiding van Alpecin-Fenx en bondscoach Gerben de Knegt is besloten te mikken op de titel bij de elite.

Alvarado is deze winter met inmiddels twaalf overwinningen al opgestoomd naar de eerste plaats op de wereldranglijst. Vorig jaar was ze in Bogense ontroostbaar nadat Inge van der Heijden de wereldtitel bij de beloften voor haar neus had weggekaapt. De Rotterdamse was daarom vastbesloten haar beloftenperiode af te sluiten met nog een laatste WK-optreden in die categorie. De vrouwen rijden hun WK op 1 februari. Sanne Cant verdedigt haar wereldtitel.