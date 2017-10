Nederlanders met perfect rapport tot dusver in Gieten Bewerkt door GVS

14u51

Bron: Belga 0 photo_news Veldrijden De 23-jarige Maud Kaptheijns (Crelan-Charles) heeft de Superprestigecross in het Nederlandse Gieten gewonnen. De Nederlandse zette reeds in het begin van de cross een solo op en kon die perfect afronden. De Britse Nikki Brammeier werd tweede en de Nederlandse Sophie de Boer finishte als derde. Wereldkampioene Sanne Cant werd zesde. Ook bij de beloften, juniores en nieuwelingen ging de zege naar een noorderbuur.

Het was Ellen Van Loy, gisteren nog winnares van de GP Neerpelt, die het pak op sleeptouw nam. Net over halfcross zou Van Loy echter opgeven nadat ze geen goed gevoel meer had in de benen. De koppositie van Van Loy werd in de eerste ronde overgenomen door Maud Kaptheijns. Achter de Nederlandse vormde zich een groepje met Sanne Cant, Sophie de Boer, Nikki Brammeier, Annemarie Worst en Elle Anderson.



Bij het ingaan van de vierde ronde reed Maud Kaptheijns een halve minuut voor op het achtervolgende vijftal waar Sanne Cant meermaals achteraan bengelde. Op een zandstrook moest de wereldkampioene haar metgezellen zelfs even laten rijden. Enkel de strijd voor de tweede plaats bleef nog voor spanning zorgen want Maud Kaptheijns had bij ingaan van de slotronde haar voorsprong nog verder weten uit te bouwen. Cant kreeg aan de balkjes opnieuw voeling met Brammeier, de Boer, Worst en Anderson.



In de slotronde sloeg Sanne Cant tegen de vlakte en zo stond ook Annemarie Worst te voet. Zo bleven enkel Brammeier, de Boer en Anderson over in de strijd voor de dichtste ereplaats. Tot Nikki Brammeier versnelde op de zandstrook en zich zo ontdeed van haar concurrenten. Sophie de Boer werd derde. De Britse Helen Wyman was zelfs nog over Sanne Cant geraakt en legde zo beslag op de vijfde plaats. Cant moest tevreden zijn met een zesde plaats

Ook Nederlands feest bij beloften

Jens Dekker (Beobank-Corendon) schreef de manche bij de beloften op zijn naam. De Nederlander was in eigen land sterker dan de Tsjech Adam Toupalik. Yannick Peeters repte zich naar de derde plaats toe. Dekker is meteen ook de eerste leider in het klassement van de Superprestige



Yannick Peeters opende de debatten. Hij kreeg onder andere Sieben Wouters, Jens Dekker en Adam Toupalik in de tegenreactie. Nog voor halfkoers werd Peeters ingerekend en zette Jens Dekker een uitval op. Achter de Nederlander keek men teveel naar elkaar en zo kon Dekker zijn voorsprong verder uitbouwen. Toupalik probeerde in zijn eentje de kloof naar Dekker nog te overbruggen maar slaagde niet in zijn opzet. Hij kon zo wel beslag leggen op de dichtste ereplaats al kwam Yannick Peeters nog fel opzetten.



"Ik had de afgelopen dagen een zeer goed gevoel op training en ook vandaag liep het fantastisch. Zelfs een val in de tweede ronde kon mij niet tegen houden", straalde Jens Dekker. "Vorig jaar kende ik door allerlei omstandigheden een rotseizoen. Ik hoop dit jaar wat beter te presteren", besloot Jens Dekker.



Yannick Peeters werd derde. "Ik werkte enkele wedstrijden af in Zwitserland maar dat viel ginds redelijk tegen qua resultaten. Nu pak ik wel een podiumplaats en hoop de komende weken die stijgende lijn verder door te kunnen trekken", verduidelijkte Yannick Peeters.

Kamp juicht bij de juniores, Alvarado is de sterkste nieuweling

De Nederlander Ryan Kamp heeft het laken naar zich toegetrokken in de Superprestigecross voor juniores. Kamp liet zijn landgenoot Pim Ronhaar achter hem. Maxim Dewulf pakte de laatste podiumplaats in.



De wedstrijd bij de juniores werd een steekspel tussen het trio Maxim Dewulf en de Nederlanders Ryan Kamp met Pim Ronhaar. De ploegmakkers bij Lares-Dolticini, Dewulf en Ronhaar, wisten echter geen raad met Kamp die zijn derde zege van het seizoen liet optekenen.



"Ik mag van geluk spreken dat die twee ploegmaten niet echt de handen in elkaar sloegen en tegen mij gingen rijden", begon Ryan Kamp. "In de finale zat iedereen er door en kon ik het gelukkig afmaken. Mijn derde zege van het seizoen was meteen een feit", besloot Ryan Kamp.



Eerder op de dag stond er bij de nieuwelingen geen maat op Salvador Alvarado. De Nederlander reed van start tot finish aan de leiding. Zijn landgenoot Steijn Willemsen werd tweede voor Lukas Van Der Vleuten. Laatstgenoemde was de enige Belgische renner van het pak