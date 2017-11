Na moddergevecht in Duitsland worden veldrijders vandaag alweer in hartje Oost-Vlaanderen verwacht: "Dat is goed voor één keer" Thomas Lissens

Bron: Eigen berichtgeving 0 Belga Aerts, Van Aert, Van der Haar en Van der Poel. Veldrijden Druk weekend voor de heren veldrijders. Na de Wereldbekercross van gisteren in het Duitse Zeven, komen ze vandaag alweer in actie in Hamme. Maar is het wel nodig om een de dag na een WB-cross meer dan 500 kilometer verder nog een andere klassementscross te organiseren? De meningen in het crosspeloton zijn verdeeld.

1. Mathieu van der Poel: "De kalender moet gevuld worden"

"We kunnen jammer genoeg niet altijd de luxe hebben om maar een half uur te moeten rijden", aldus Mathieu van der Poel, die gisteren in Zeven voor het eerst dit seizoen naast de zege greep in de Wereldbeker. "Ideaal is het natuurlijk niet om na een WB-cross in hetzelfde weekend nog een andere klassementscross te moeten rijden. Maar op zich kan ik er wel nog mee leven. Het hoort er nu eenmaal bij dat we soms een verre verplaatsing moeten maken."

2. Wout van Aert: "Ik zou kunnen klagen, maar het kan altijd erger"

Met een vierde zege van het seizoen in de achterzak, keerde wereldkampioen Wout van Aert terug naar België. De kopman van Verandas Willems-Crelan maakte de verplaatsing met de wagen, volgens hem de snelste optie. "Ik zou erover kunnen klagen, maar iedereen moest die verre verplaatsing maken, dus op zich valt dat wel nog mee", aldus de 23-jarige Antwerpenaar. "Ik vind het ook wel goed dat we opnieuw naar Zeven gegaan zijn. In vergelijking met vorig jaar -toen het een vrij sombere bedoening was- waren er wat (lokale) sponsors bijgekomen, het parcours was beter, er was een VIP-tent en ik had ook de indruk wat er wat meer volk was. En weet je, het kan ook altijd erger: twintig jaar geleden reden ze in hetzelfde weekend in Tsjechië en in Nederland. En de week erna moesten de crossers al naar Zwitserland gaan. Dus al bij al viel dit wel mee."

3. Lars van der Haar: "Dit weekend hebben we gewoon amper rust"

Lars van der Haar werkte gisteravond al een deel van de verplaatsing af. De Nederlander sliep thuis en rijdt deze voormiddag door naar België. "Het is natuurlijk niet leuk om de helft van het weekend in de auto te zitten", toonde de Nederlander zich kritisch. "Ze hadden het volgens mij wel wat beter kunnen regelen. Als ze toch twee crossen in één weekend wilden plannen, dan hadden ze beter de Superprestigecross in Gieten na de WB-manche in Zeven gelegd, die afstand is toch een stuk kleiner. Door de verre verplaatsingen hebben we amper rust, want in de auto recupereer je niet optimaal. Dit wordt hoe dan ook een zwaar weekend, ongeacht de wedstrijdomstandigheden."

4. Toon Aerts: "Goed voor één keer, maar hoeft niet elke week zo te zijn"

"We hebben zo snel mogelijk de fietsen gepoetst na de cross in Duitsland om vlug te kunnen vertrekken", aldus Toon Aerts. "Te lang treuzelen zou betekenen dat ik laat in mijn bed zou liggen en dat probeer ik te vermijden. De dagen zijn ook erg kort en daardoor lijkt zo'n verplaatsing extra zwaar. Och, uiteindelijk valt het nog wel mee. Voor een keer is het te doen, maar ze moeten dit nu ook niet elke week zo plannen."

5. Michael Vanthourenhout: "Even op de tanden bijten, maar ik kan er wel mee leven"

"Met de cross van vorig weekend in Denemarken zou het niet gelukt zijn, maar nu is de combinatie nog net doenbaar", vindt Michael Vanthourenhout. "We moesten na de wedstrijd nog meer dan 500 kilometer naar huis rijden, maar sliepen wel nog een nacht in ons eigen bed en dat is wel belangrijk. Het is even op de tanden bijten en té vaak moeten ze dit ook niet doen, maar nu kan ik er wel mee leven. En zo zien we ook nog wat van de wereld, dat is mooi meegenomen."

6. Eli Iserbyt: "Mijn vader met de camper, mijn moeder en ik met de auto"

Eli Iserbyt nam in Zeven deel in de U23-categorie en daardoor zat het werk er voor de 20-jarige West-Vlaming een pak sneller op in Duitsland. Maar toch wilde ook hij geen kostbare recuperatietijd verliezen. "Mijn vader reed met de camper naar huis en mijn moeder en ik namen de wagen. Dat scheelde toch een slok op de borrel. Als ik slecht zou hebben gereden, dan zou ik enorm opzien tegen zo'n lange terugrit. Maar nu lag ik er niet wakker van."

