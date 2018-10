Mogelijk record voor Van der Poel, 'promotie' voor de U23 en waar de manches te volgen zijn: alles wat u moet weten over de 37ste editie van de Superprestige TLB

08 oktober 2018

20u10

Bron: Eigen berichtgeving 0 Veldrijden Komende zondag wordt in het Nederlandse Gieten de eerste manche van de Telenet Superprestige georganiseerd. Tussen 14 oktober en 16 februari telt het regelmatigheidscriterium, dat al voor de 37ste keer georganiseerd wordt, acht verschillende manches. En de organisatie pakt uit met een nieuwigheid: de beloften (heren en dames) krijgen in elke manche de kans om zich te meten met de elites. Enkele zaken die u mag en moet weten in aanloop naar zondag:

Van der Poel op recordjacht

Mathieu van der Poel is nog altijd maar 23, maar de Nederlandse alleskunner heeft wel al 3 eindoverwinningen in de Superprestige achter zijn naam. Als van der Poel dit seizoen nummer vier pakt, komt hij op gelijke hoogte met Hennie Stamsnijder, tot nu toe de beste Nederlander op de erelijst van de Superprestige met vier keer winst in het eindklassement. Van Wout van Aert zal de concurrentie in de strijd om de eindzege alvast niet komen, want de wereldkampioen rijdt niet in de Superprestigewedstrijden in Boom (20 oktober), Hoogstraten (10 februari) en Middelkerke (16 februari). Voor het overige hebben alle vaste waarden hun deelname aan alle manches bevestigd, zo meldt organisator Kurt Vanneste.

Beloften tussen de profs

Nieuwigheid in de Superprestige komend seizoen: de beloften krijgen in elke manche de kans om zich te meten met de profrenners. Beide competities worden samengevoegd voor de 37ste editie van het regelmatigheidscriterium. De U23-renners kunnen meestrijden in het eindklassement bij de elites én er wordt ook een apart beloftenklassement voorzien, een soort jongerenklassement zoals in de grote wielerrondes op de weg. Dat zal het geval zijn bij de heren en de dames het geval zijn.

"De beloften kunnen op die manier in principe twee keer langs de kassa passeren", stelt organisator Kurt Vanneste. "Renners als Eli Iserbyt, Toon Vandebosch, Joris Nieuwenhuis en Tom Pidcock krijgen het hele seizoen in de Superprestige de kans om zich te meten met de grote jongens. Dat wordt een goede test voor hen."

Hoe worden de punten verdeeld?

In elke categorie wordt aan de hand van de punten die de renners pakken in de acht manches een eindklassement opgemaakt. Voor de categorieën Elite (met en zonder contract) en Beloften, de Dames en de Juniores zijn er als volgt punten te verdienen: 15 punten aan de eerste, 14 punten aan de tweede, 13 punten aan de derde, 12 punten aan de vierde, 11 punten aan de vijfde en zo verder tot 1 punt aan de vijftiende.

Voor de de beloften is er dus bij de heren- en de dameswedstrijden een apart klassement voorzien, waar er als volgt punten verdeeld worden: 8 stuks voor de eerste, 7 punten voor de tweede, 6 punten voor de derde, 5 punten aan de vierde, 4 punten aan de vijfde en zo verder tot 1 punt aan de achtste.

Hoeveel valt er te verdienen?

Het prijzengeld dat te verdienen valt in de Superprestige bedraagt € 90.000. Zonder onderscheid van categorie ontvangt de eerste € 30.000, de tweede € 20.000, de derde € 14.000, de vierde € 9.000, de vijfde € 6.000, de zesde € 4.000, de zevende € 2.500 , de achtste € 2.000, de negende € 1.500 en de tiende € 1.000.

In de beloftencategorie is er een prijzengeld van € 10.000 prijzen voorzien. De eerste ontvangt € 5.000, de tweede € 2.500, de derde € 1.250, de vierde € 750 en de vijfde € 500. Voor de internationale damescompetitie bedraagt het totale prijzengeld € 22.000 en tellen alle wedstrijden mee voor het klassement in de einduitslag. De eerste ontvangt € 10.000, de tweede € 5.000, de derde € 2.500, de vierde € 1.700, de vijfde € 1.200, de zesde € 750, de zevende € 500 en de achtste € 350.

Welke acht manches zijn er en waar kan ik ze bekijken?

Gieten (NL): zondag 14 oktober 2018. De wedstrijd is te zien op Kanaal 11 van Telenet, Play Sports, Ziggo Sport en Proximus TV.

Boom: zaterdag 20 oktober 2018. De wedstrijd is te zien op Kanaal 11 van Telenet, Play Sports, Ziggo Sport en Proximus TV.

Ruddervoorde: zondag 28 oktober 2018. De wedstrijd is te zien op Kanaal 11 van Telenet, Play Sports, Ziggo Sport en Proximus TV.

Gavere: zondag 11 november 2018. De wedstrijd is te zien op Sporza, Play Sports, Ziggo Sport en Proximus TV.

Zonhoven: zondag 16 december 2018. De wedstrijd is te zien op Kanaal 11 van Telenet, Play Sports, Ziggo Sport en Proximus TV.

Diegem: zondag 30 december 2018. De wedstrijd is te zien op Kanaal 11 van Telenet, Play Sports, Ziggo Sport en Proximus TV.

Hoogstraten: zondag 10 februari 2019. De wedstrijd is te zien op Kanaal 11 van Telenet, Play Sports, Ziggo Sport en Proximus TV.

Middelkerke: zaterdag 16 februari 2019. De wedstrijd is te zien op Kanaal 11 van Telenet, Play Sports, Ziggo Sport en Proximus TV.