Modderduivel Toon Aerts...is blij dat parcours in Wachtebeke er niet te modderig bijligt (en hij is niet de enige) Thomas Lissens

24 november 2018

14u15

Bron: Eigen berichtgeving 0 Veldrijden Op snelle omlopen kent Mathieu van der Poel dit seizoen zijn gelijke niet. In Wachtebeke werd een drassige omloop verwacht, maar de regen die in het begin van de week verwacht werd boven het provinciaal domein Puyenbroeck bleef uit. Een échte modderploeg krijgen de veldrijders alweer niet voorgeschoteld. Tot frustratie van Toon Aerts, die al herhaaldelijk zijn ongenoegen uitte over de snelle omlopen? Niet helemaal, zo blijkt.

Toon Aerts: “Vind het niet doodjammer dat het niet regent”

Wekenlang droomt Toon Aerts ‘s nachts al van modderparcoursen. In Gavere werd de 25-jarige Telenet Fidea Lion op zijn wenken bediend en ook in de eerste Ambiancecross in Wachtebeke leek Aerts op een erg drassig parcours te kunnen rekenen, maar dat is toch niet echt het geval. De regen bleef afgelopen nacht uit in de Oost-Vlaamse gemeente, maar heel erg vindt Aerts dat eigenlijk niet.

“Een ideale week is voor mij normaal eentje met weinig regen van maandag tot vrijdag en veel nattigheid in het weekend. Het zag er lange tijd naar uit dat dit zo’n week zou worden, maar de regen is nu toch uitgebleven. Of ik dat jammer vind? Voor een keertje misschien niet echt (lacht). Morgen in Koksijde volgt een hele snelle wedstrijd en daarom zou al te veel ploeterwerk hier niet ideaal zijn. Dat zou in de benen kruipen en er zijn enkele renners - zoals Laurens Sweeck - die hier vandaag niet rijden. Morgen zouden zij daar dan wel hun voordeel uit kunnen halen. Ik vind het dus niet doodjammer dat er niet meer regen is gevallen.”

Belangrijke afspraak in Koksijde

Morgen volgt in het zand van Koksijde een belangrijke afspraak voor Aerts. Hij verdedigt aan de kust zijn leidersplaats in het Wereldbekerklassement, maar zakte dus toch af naar Wachtebeke - een cross die niet tot een regelmatigheidscriterium behoort. “Dit was de eerste cross die ik had toegezegd in de zomer - het was ook de eerste cross die me gevraagd heeft. ‘t Is ook een nieuwe cross en dat vind ik vooral een leuk gegeven. Het is leuk dat we vaak terugkeren naar traditionele plekken, zoals de Koppenberg of Koksijde, maar sommige crossen rijd je toch al eens tegen je zin. En dan is het ook wel leuk om af en toe eens een nieuwe cross te hebben.”

“Koksijde wordt heel belangrijk”, aldus Aerts. “We hebben al vier manches van de Wereldbeker achter de rug en ik ben nog steeds de leider. Dat had ik eerlijk gezegd niet verwacht. Ik vreesde dat Van der Poel in Zwitserland of Tsjechië de leiderstrui zou overnemen, maar dat gebeurde gelukkig niet. En we zitten toch al bijna halfweg in de Wereldbeker. Ik ben trots dat ik ook eens voor eigen volk in mijn witte trui kan rijden, ik heb zelfs de hele week het gevoel gehad dat ik naar het WK aan het toewerken was. Het wordt ook mijn laatste cross voor ik een tijdje op stage vertrek, dus daarom is morgen toch echt wel een belangrijk moment voor mij.”

Thuiscross Marlux-Bingoal

Ook voor de renners van Marlux-Bingoal is het een belangrijk weekend. Behalve de wereldbeker op zondag, rijden ze vandaag hun ‘thuiscross’. Zo noemen Michael Vanthourenhout en Eli Iserbyt, die zich opnieuw mag meten met de profs, het toch zelf. Hun ploegmanager Jurgen Mettepenningen is ook organisator van de Ambiancecross en daarom is het duo gebrand op een sterke prestatie.

“We zijn hier deze week al komen trainen en verschijnen met een sterke ploeg aan de start. Dus ik verwacht wel dat we ons zullen kunnen tonen”, aldus Michael Vanthourenhout, volgens Mettepenningen in heel goede doen. “Ook ik had inderdaad verwacht dat er nog meer modder zou liggen. Enerzijds is het jammer dat het niet regent vandaag, maar ik kan er wel mee leven. Voor Jurgen is het mooi meegenomen, want als het droog is, komt er toch meer volk naar de cross. En ook de renners zijn er niet echt rouwig om, omdat morgen ook nog een zware cross wacht. Begrijp me niet verkeerd: ik rijd graag door de modder, dan wordt het pak sowieso uitgedund, maar vandaag vind ik het niet heel erg dat het droog is gebleven.”

Eli Iserbyt maakt in Wachtebeke zijn wederoptreden na een vervelende zitvlakblessure. 100 procent is hij daardoor nog niet, maar toch mikt de West-Vlaming op de top 5. “Het is toch al twee weken geleden dat ik nog een cross heb gereden. Het is afwachten hoe ik voor de dag kom, maar ik heb dit weekend toch met stip aangeduid. Dit is onze thuiscross en natuurlijk wil ik hier geen mal figuur slaan. Dat het niet geregend heeft, daar kan in anderzijds wel mee leven. Morgen volgt voor mij bij de U23 een belangrijke afspraak in de Wereldbeker en een heel zware cross vandaag zou ongetwijfeld in de kleren kruipen. Mijn U23-concurrenten slaan deze cross over en daarom ben ik wel blij dat ik vandaag mijn benen niet té fel zal moeten teisteren.”