Modderduivel Klaas Vantornout trekt in zeven haasten toch naar Zeven: "Toen ik de foto's zag, was ik meteen verkocht" Thomas Lissens

15u48

Bron: Eigen berichtgeving 0 rv . Veldrijden De veldrijders die dol zijn op een ploetertocht door de modder, kunnen zaterdag hun hartje ophalen in de Wereldbekercross in het Duitse Zeven. Door de aanhoudende regenval in Nedersaksen ligt het parcours er enorm drassig bij en dat is ook Klaas Vantornout niet ontgaan. De 35-jarige renner van Marlux-Napoleon Games zou aanvankelijk niet naar Duitsland trekken, maar zijn koffers zijn nu toch gepakt. Het verhaal van een crosser op zoek naar modder.

Deze ochtend verslikte Klaas Vantornout zich net niet in zijn koffie toen hij op Twitter een beeld zag passeren van het parcours in Zeven. "OMG! Als ik deze foto zie...misschien moet ik toch maar naar Zeven gaan", schreef de tweevoudig Belgisch kampioen op Twitter. De crossromanticus in Vantornout begon de pro's en de contra's af te wegen, pleegde wat telefoontjes en hakte de knoop uiteindelijk door: "ik ga naar Zeven".

"We krijgen tegenwoordig nog amper een vijftal moddercrossen per jaar op ons bord. Daarom dacht ik: 'deze afspraak mag ik niet missen'", verklaart Vantornout zijn keuze. "Ik had een tijdje geleden beslist om niet naar Zeven te gaan, omdat de cross daar normaal altijd heel snel is. Maar toen ik de foto's zag, was ik meteen verkocht. Ik heb de hele voormiddag zaken geregeld en morgenmiddag vertrekken we. Sneller konden mijn mecaniciens geen vakantie meer krijgen."

OMG when i see this pic... Maybe i’ll come over to Zeven.. #mudfest 😍 https://t.co/mBdRoKi0xW Klaas Vantornout(@ KlaasVantornout) link

Moderne Flandriencross

Zondag staat in Hamme ook de Flandriencross op het programma. Aanvankelijk was dat voor Vantornout een reden om niet naar Duitsland te gaan, maar ook dat is niet meer het geval. "Ik ben gaan verkennen in Hamme en dat wordt alweer een moderne cross. Veel hindernissen en weinig modder, dus niet echt mijn ding. Daarom heb ik mijn hart gevolgd en trek ik toch naar Duitsland."

Vantornout maakte geen deel uit van de selectie van veldritbondscoach Sven Vanthourenhout voor de cross in Zeven. Maar omdat hij in de top vijftig van de UCI-ranking staat, mag de West-Vlaming -bezig aan zijn laatste seizoen- toch deelnemen.

Making good progress at the circuit #worldcupzeven ! Something new compare to the fast conditions last year: a mud section! #muddyboots #muddyface #realcross #cyclocross don’t forget your #rubberboots 😉 pic.twitter.com/TUJ5oSgDBS CX Worldcup Germany(@ cxWorldcupGER) link

The circuit is ready—one of the first muddy lines made by @CXHelen #welcometozeven ! #telenetucicxwc pic.twitter.com/36HWssWmsP CX Worldcup Germany(@ cxWorldcupGER) link

Arrived in #Zeven today, watched @CXHelen and @MatthieuBoulo doing some laps on the muddy course. @FFCyclisme pic.twitter.com/galoLRXIfy Elisa Haumesser(@ Lizzi_cyclist68) link