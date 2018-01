Mettepenningen over donkere winter van Marlux: "We overleven dit wel" Marc Ghyselinck

09u14 0 BELGA Veldrijden Jurgen Mettepenningen rekent ons voor: "Vorige winter stonden mijn renners 26 keer op het podium, nu maken we dit mee." Met "dit" bedoelt hij: vier keer op het podium, meer niet. Je kunt niet zeggen dat het goed gaat met de Marlux-veldritploeg en dat doet de manager ook niet. "We maken een overgangsperiode mee. We gaan dat wel overleven."

Mettepenningen preciseert: die 26 podiumplaatsen van vorige winter werden behaald in "televisiecrossen", zoals hij dat noemt. Michael Vanthourenhout werd deze winter derde in Meulebeke, Ardooie, Hamme en Leuven. Drie daarvan waren op televisie. Maar toch: de stand is 26-4.

Jurgen Mettepenningen zal de laatste mens op aarde zijn om in het openbaar zijn eigen ploeg en zijn eigen renners af te vallen. Hij ziet de dingen door een roze bril. Maar nu moet zelfs hij toegeven dat hij een donkere winter meemaakt. En het einde is nog niet in zicht.

Zondag in Koksijde wordt het Belgisch kampioenschap gereden. En de winnaar is nu al bekend. Maar stel dat Wout van Aert dan toch niet de tricolore trui pakt, hoe groot is dan de kans dat die zondagavond om de schouders van Michael Vanthourenhout, Eli Iserbyt, Kevin Pauwels of tweevoudig Belgisch kampioen Klaas Vantornout hangt? Juist: erg klein.

