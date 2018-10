Meteen prijs: Van der Poel schudt bij veldritdebuut straffe solo uit de benen en klopt Van Aert MDB

06 oktober 2018

15u58 1 Veldrijden Eerste wedstrijd, eerste zege. Mathieu van der Poel luisterde zijn veldritdebuut in de Brico Cross in Meulebeke meteen op met een overwinning. Na vier ronden vond de Nederlander het welletjes en trok hij er solo op uit. Wout van Aert, die tweede werd, kon niet anders dan achtervolgen. Het moge duidelijk zijn: de wereldkampioen zal ook dit seizoen werk hebben met Van der Poel.

Crossen onder een stralende zon en bij temperaturen boven de 20 graden Celsius, het is eens wat anders. In die omstandigheden kruisten de heren veldrijders na de wereldbekermanches in Amerika de degens. Met een opgeluchte Wout van Aert én het debuut van Mathieu van der Poel. “Ik wil mijn sponsors meteen tonen”, glunderde de wereldkampioen in zijn nieuwe trui van Cibel-Cebon. “Competitie is het eerste wat je mist”, repliceerde Van der Poel. Kregen we een eerste duel te zien?

Door de afwezigheid van Toon Aerts – met een jetlag teruggekeerd uit Amerika – was het dus uitkijken naar de twee grote kanonnen. Het was echter het duo van Marlux – Napoleon Games dat de debatten opende. Eli Iserbyt plaatste een eerste versnelling en Michael Vanthourenhout speelde het ploegenspel door af te stoppen. De kleine bres was een feit, de samensmelting niet veel later ook.

Het sein voor Wout van Aert om eens aan de boom te schudden. De wereldkampioen zette zich op kop en kreeg meteen Mathieu van der Poel in zijn wiel. En die voelde de benen jeuken. De eerste versnelling werd nog in de kiem gesmoord, maar zijn tweede demarrage was wel de goede. Na vier ronden trok Van der Poel er alleen vandoor. Als een kind dat eindelijk naar de speeltuin mag.

Later meer!