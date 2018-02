Met welke bandjes rijdt Van Aert straks het WK? "Hangt af van de weersomstandigheden" Nico Dick

04 februari 2018

08u59 13 Veldrijden Het meerendeel van de veldrijders zal straks het WK rijden met Rhino's rijden. Dat is een grof bandenprofiel waarmee de renners zoveel mogelijk 'grip' hebben op de modder.

Maar volgens de laatste berichten hebben Niels Albert en zijn kopman Wout van Aert opnieuw voor een leuk alternatief gezorgd. Het werd de voorbije dagen goed stilgehouden, maar Albert heeft een soort bandjes op de kop getikt met een nog grover profiel. Van Aert testte die gisteren uit tijdens een ultieme parcoursverkenning. "Klopt", bevestigt Albert schoorvoetend. "Maar het is nog helemaal niet zeker of we die ook zullen gebruiken. Het hangt echt af van de weersomstandigheden." Het zou een nog grover profiel betreffen, dus met nog meer grip. Minpunt is dat de bandjes daardoor ook vlugger aanladen met modder en dus sneller vuiler worden. De bandjes werden gisteren in elk geval al goedgekeurd door de UCI (Internationale Wielerunie) en mogen dus ook in koers gebruikt worden.

Vorig jaar scoorden Albert en Van Aert ook al dankzij de opvallende groene Michelin-tubes waardoor Van Aert toen minder lek reed dan zijn grote concurrent Mathieu van der Poel. Al denken we niet dat de eventuele impact van deze grovere tubes ook evenveel invloed op het resultaat kan hebben als dat vorig jaar het geval was.