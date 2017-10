Meersman wordt ploegleider van Kevin Pauwels en co Nico Dick

Het was eind vorig jaar dat Gianni Meersman (31) vanuit het niets zijn afscheid als profrenner aankondigde. Hartritmestoornissen waren de oorzaak. De West-Vlaming, die ritten won in de Ronde van Spanje, Catalonië en Romandië, bleef niet bij de pakken zitten en behaalde in juli zijn diploma als sportdirecteur. Daarna was het wachten op een kans. Die is er nu bij Marlux-Napoleon Games, het veldritteam van Jurgen Mettepenningen, dat begin deze week ploegleider Danny De Bie de laan uitstuurde. Best opmerkelijk, want Meersman was een wegrenner en lijkt maar weinig affiniteit met het veldrijden te hebben, ook al zagen we hem de voorbije jaren in de winterperiode af en toe opduiken op een of andere cross.





Duobaan met De Clercq

Dat hij op het allerhoogste niveau heeft gekoerst, speelt dan weer in zijn voordeel, net als het feit dat Meersman verbaal sterk is. En met Iserbyt, Vantornout en de broers Vanthourenhout is er natuurlijk de West-Vlaamse link. Daarnaast is Meersman amper 31, waarmee hij nog meer past in het profiel waarnaar Mettepenningen op zoek is. De Hammenaar mikt op verjonging in zijn entourage. In een persbericht na het ontslag van De Bie werd Angelo De Clercq (25 en zoon van drievoudig wereldkampioen Mario) aangekondigd als coach ad interim. Als we onze bronnen mogen geloven, zouden de twee binnenkort het ploegleiderschap delen. Niet eens onlogisch, want van De Clercq junior, die al even achter de schermen meedraait, horen we alleen maar positieve commentaren.