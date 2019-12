Mathieu van der Poel voegt Bredene aan programma toe ODBS

29 december 2019

23u49

Bron: Belga 0 Veldrijden De Sylvestercross of Ereprijs Paul Herygers is vandaag in Bredene aan zijn tiende editie toe. De organisatoren weken al een tijdje geleden uit van het Staf Verslyscentrum naar de huidige locatie op de Grasduinen van Bredene. Door werkzaamheden ginds in de buurt kreeg het parcours wel een opsmuk. Wereldkampioen Mathieu van der Poel voegde in laatste instantie deze cross nog aan zijn programma toe.

“Waar de materiaalpost voorzien was, zijn er nu werken aan de gang. Vandaar dat men besliste de materiaalpost te verschuiven en dichter bij de start- en finishzone te leggen”, geeft Paul Herygers mee. “Bovendien heeft men heel wat meer schuine kantjes van de Grasduinen geïntegreerd in het parcours waardoor het spektakel alleen maar kan toenemen. Er wordt mooi weer voorspeld wat een publieke toestroom met zich teweeg kan brengen.”

Vorig jaar ging de zege er naar Wout van Aert. Deze komt wegens familiale redenen niet aan de start in Bredene. Wel van de partij zijn onder meer wereldkampioen Mathieu van der Poel, de Brit Thomas Pidcock, Tim Merlier en ook Gianni Vermeersch. “Mijn conditie is alvast in stijgende lijn”, vertelde Vermeersch. “Het seizoen begon zeer goed met onder meer een zege in de Jingle Cross halfweg september en een overwinning in Ardooie op 17 oktober. Daarna stagneerde het wat, maar de laatste weken mag ik weer niet klagen. Ik werd op tweede Kerstdag vijfde in Heusden-Zolder en daar trek ik me zeker aan op. In Loenhout kwam ik niet in actie. Bewust, want de kalender zit lekker vol. Ook al omdat ik met Diegem en Bredene twee keer na elkaar fiets. Ik kijk zeker uit naar wat volgt in Bredene. Vorig jaar werd ik er vijfde, nu mik ik toch wat hoger. Enkele kleppers bedanken voor deze wedstrijd, waardoor mijn kansen stijgen. Ik ga dus absoluut voor een podiumplaats in Bredene.”