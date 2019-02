Mathieu van der Poel verkent parcours en weet genoeg: “Ik ben niet bang voor de Belgen” MG

01 februari 2019

13u48 0 Veldrijden Na een korte parcoursverkenning vanochtend weet Mathieu van der Poel genoeg. Hij is zondag niet bang voor de Belgen. Het mag vriezen en het mag dooien.

“We moeten hert ermee doen”, zegt Van der Poel. Of toch. “Doe dan maar een beetje dooien. Dat maakt het parcours lastiger en dat is beter voor mij.”

De benen zijn goed en in het hoofd zit het ook goed. Drie keer tereke werd hij op het WK geklopt. Maar dat is nog geen ‘dingetje’, zegt hij. “In Luxemburg heb ik gewoon maar pech gehad. Als ik daar had gewonnen, had ik nooit de vraag gekregen of ik iets met kampioenschappen heb.”

Belgen maken zich sterk: zondag gaan ze en bloc tegen VdP rijden. Daar is hij niet bang voor. “Een blok tegen mij? Dat bestaat niet op een WK veldrijden. In de cross heb je geen blokken. Wie heeft daar belang bij? Ik verwacht alleen maar individuen. Wout van Aert schrijf ik niet af. Maar ik ben niet bang voor de Belgen.”

En toch. Zondag moet het gebeuren. “Wereldkampioen worden is de kers op de taart na mijn beste seizoen ooit bij de elite. Als ik zondag tweede word, ben ik niet tevreden.”