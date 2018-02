Mathieu van der Poel troeft Michael Vanthourenhout en Toon Aerts af op Cyclocross Masters in Waregem YP

21 februari 2018

21u49

Bron: Belga 5 Veldrijden Mathieu van der Poel (Corendon-Circus) heeft woensdagavond de Cyclocross Masters in Waregem, gewonnen. De 23-jarige Nederlander haalde het licht afgescheiden van Michael Vanthourenhout en Toon Aerts. De Nederlander Corné van Kessel werd vierde, voor Tim Merlier. De wedstrijd voor elite en beloften ging over slechts 30 minuten.

Van der Poel startte op de allerlaatste plaats en diende dus heel wat terrein goed te maken, maar lang duurde het niet voor de Europese kampioen voorin zijn opwachting maakte. Halfkoers trokken Merlier en Van der Poel in de aanval. Toen zij weer bijgebeend waren, achtte de afscheidnemende Rob Peeters zijn moment gekomen. Peeters slaagde erin een kloof te slaan, achter hem werd er een tijdje getwijfeld. Toen het tempo toch met een forse ruk de hoogte in ging, betekende dat het einde voor de vlucht van Peeters. Met nog drie ronden te rijden vormde zich een kopgroep van liefst 17 renners. Lang bleven die niet samen. Van der Poel ontbond zijn duivels en niemand slaagde erin de Nederlander ook maar iets in de weg te leggen.

Eerder op de avond was Van der Poel al de sterkste in de "Hold Your Horses". Een wedstrijd waarin de renners een tijdlang moeten surplacen en daarna naar de eindmeet sprinten. Daarna volgde het hoogspringen met de fiets. Van der Poel geraakte ook bij zijn derde poging niet over 55 centimeter. De zege ging uiteindelijk naar Tom Meeusen, die als enige over 60 centimeter ging.