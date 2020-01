Mathieu Van der Poel opnieuw machtig in Baal, Iserbyt haalt het in strijd met Pidcock om plaats twee ODBS

01 januari 2020

15u59 0 Veldrijden Nieuw jaar, zelfde pikorde. De GP Sven Nys, zesde manche van de DVV Trofee, werd een kolfje naar de hand van Mathieu van der Poel - hoe kon het ook anders. Dan was de strijd om plaats twee spannender. Die besliste Eli Iserbyt na een duel met revelatie Thomas Pidcock in zijn voordeel, waardoor hij als leider in het DVV-klassement goeie zaken doet.

Even duldde Van der Poel nog wat tegenstand, met het duo Quinten Hermans/Corné Van Kessel als voornaam duo van de nieuwe Tormans-ploeg. Het was Eli Iserbyt die het langst in het wiel bleef van de Nederlander, die voor het eerst in het shirt reed van de nieuwe sponsors Alpecin-Fenix dat voordien als Corendon-Circus door het leven ging. Dat brandde hem naar eigen zeggen nog wat meer vooruit. “Ik denk niet dat ik hier op spaarstand gereden heb”, sprak hij achteraf. Dat was eraan te zien in ronde drie: de wereldkampioen plaatste zijn inmiddels klassieke versnelling, waarmee hij van het achtervolgende lint met ook Vanthourenhout een slagveld maakte.

Iserbyt bekocht die zware inspanning in de openingsrondes en kwam ook even ten val, waardoor hij de achtervolgers lang naast zich moest dulden. Pidcock in de voorlaatste ronde zelfs even vóór hem. Maar Iserbyt liet in een duel met zijn ‘eeuwige rivaal’ toch zijn hoge vormcurve spreken, waardoor hij zich opnieuw kroonde tot ‘the best of the rest’.

En een goeie zaak doet in het DVV-klassement. Daarin heeft hij 4'12" op Van der Poel, die straks afhaakt en dus geen bedreiging vormt. Op Vanthourenhout heeft Iserbyt nu 5'10". De zevende manche volgt zondag al, op de terreinen van de Vrije Universiteit Brussel en de Franstalige tegenhanger ULB in Elsene. Op 8 februari valt het doek over de DVV Trofee met de Krawatencross in Lille.