Mathieu van der Poel ontneemt Belgen alle illusies voor WK veldrijden: “Nerveus worden? Ik? Denk het niet” JDK/MCA/MG

31 januari 2020

13u32 4 WK veldrijden Dienstmededeling voor de Belgische veldrijders: Mathieu van der Poel laat zich niet van de wijs brengen. Geen greintje nervositeit straalde hij uit op zijn laatste persbabbel in het Illuster Hotel in Uster. “Ik leef heel ontspannen toe naar dit WK.”

Er zijn wel eens andere jaren geweest, gaf Van der Poel toe. WK’s waarin hij tenonder ging aan de druk. Waarin de logica van een heel seizoen plots met de voeten werd getreden. En waar vooral een sterke Wout van Aert munt uit sloeg. “Ik ben minder snel zenuwachtig te krijgen. En daar ben ik blij om. Ik word gewoon niet graag nerveus. (lacht) Ik ben ontspannen en dat probeer ik zo lang mogelijk te houden.” Dus als de Belgen hopen op een gedestabiliseerde topfavoriet? “Ik denk het niet.”

Een nieuwe, andere Van der Poel noemt hij zich. Die in weinig verschilt van de versie van vóór de jaarwisseling. “Toen teerde ik meer op mijn basisconditie. Er zat nog té weinig op mijn versnellingen, ik moest snel terugvallen op mijn normale tempo. Dat is nu anders.” Met dank aan de extra stage in Benicassim. “De eerste drie, vier trainingen na Otegem waren echt lastig. Maar gaandeweg voelde ik het makkelijker lopen. Ik heb veel op interval gewerkt, sprintjes getrokken, in blokken. Zonder een mentaal oorlogje te willen voeren: ik heb pas nu het gevoel dat ik écht goed aan het worden ben. Dat zag je vorige zondag ook in Hoogerheide: dat was mijn beste veldrit van het seizoen. Het cross-specifieke in me is terug. Dat is belangrijk. Dat uitstekende gevoel komt op het juiste moment. Blij dat ik het zo heb aangepakt.”

Ook Van der Poel heeft het parcours nog niet gezien. “Dat gebeurt pas zondagochtend. Zoals ik dat met andere crossen doe. Het zou redelijk zwaar liggen, heb ik me laten vertellen. En niet zo goed ‘bollen’. Ik verwacht dat het nog veel kan veranderen. Met het weer. En die andere categorieën die erover heen gaan. Zoals ik het op dit moment kan inschatten wordt Aerts mijn grootste rivaal. Dat zwoegen en stoempen op die lange zware, rechte stukken: dat ligt Toon. Zelf hoef ik niet per se van bij de start weg te rijden. Ik kan gerust wachten tot halfweg, zoals ik dat heel vaak heb gedaan dit seizoen. Of zelfs tot het einde. Ik hoop niet dat het tot sprint komt. Maar zelfs dát kan een wapen zijn.”