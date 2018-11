Mathieu van der Poel ondanks suprematie nu pas nieuwe leider in wereldranglijst veldrijden XC

27 november 2018

15u28 0 Veldrijden Mathieu van der Poel domineert al een tijdje de veldritsport. En toch prijkt de Nederlander pas sinds vandaag helemaal bovenaan de UCI-wereldranglijst.

Zo goed als elke cross met overmacht winnen, maar toch voert Van der Poel nu pas de wereldranglijst in het veldrijden aan. Reden? De jongste zoon van Adrie opende zijn seizoen een halve maand later en deed zo niet mee aan de twee Amerikaanse Wereldbekermanches.

De Europese kampioen wipt daardoor nu pas over Wout van Aert. Toon Aerts is derde. Michael Vanthourenhout en Laurens Sweeck maken de top vijf compleet. Bij de dames staat Sanne Cant nog steeds soeverein aan de leiding.

Top 20 heren elite

Top 20 landenklassement

Top 20 dames elite