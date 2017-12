Mathieu van der Poel krijgt vanaf januari een nieuwe sponsor en ook een andere fiets Redactie

Bron: Belga 0 Photo News Veldrijden Mathieu van der Poel heeft zijn contract verlengd bij zijn huidige team. Dat contract liep af eind 2018 en is nu verlengd tot eind 2020. De Nederlander zal zich in de komende seizoenen richten op twee doelen: het veldrijden en mountainbike, een discipline waar hij mikt op de Olympische Spelen van 2020.

De ploeg van de broers Roodhooft deed een fikse financiële inspanning om Van der Poel aan boord te houden. "Ik heb inderdaad een loonsverhoging gekregen", aldus Van der Poel, "maar voor mij is het ook belangrijk dat ik ondersteund word met het beste materiaal om mijn doelen te bereiken. Ik voel me goed bij deze ploeg en wilde hier graag blijven. Ik zal me voortaan richten op het veldrijden en het mountainbike en zal een volledig mountainbikeseizoen rijden. De Olympische Spelen van 2020 in Tokio zijn het doel. Ik heb gekozen voor wat ik het liefste doe en de Spelen zijn het grootste wat je als sportman kan meemaken."

Naast een contractverlenging werd in Brasschaat ook een nieuwe fietsleverancier voorgesteld: Canyon, dat zich net als andere sponsors zoals Lazer, Kalas en Shimano nog tot eind 2020 verbindt aan de ploeg. Ook de sponsors van het team wijzigen. Zo is vanaf 1 januari niet langer sprake van Beobank-Corendon, maar van Corendon-Circus, eveneens een verbintenis tot eind 2020.

Corendon wordt dus hoofdsponsor, met naast hen Circus. Een sponsor die ook al hoorde bij de broers Roodhooft, want het team met kopman Laurens Sweeck gaat door het leven als Era-Circus. Circus blijft nog tot eind maart 2018 bij de tweede ploeg. "En ook daarna zal het team nog minstens enkele jaren blijven bestaan", aldus Christoph Roodhooft. "Daar maak ik me geen zorgen over. Er komt ook geen fusie tussen beide teams. Ze blijven apart bestaan. Er is alleen nu drie maanden overlap tussen de twee ploegen met als ene ploeg Corendon-Circus en de andere Era-Circus. In de eerste plaats wil ik vooral benadrukken hoe trots ik ben dat we Mathieu nog tot eind 2020 aan onze ploeg kunnen verbinden. We hebben het budget significant verhoogd om Mathieu te kunnen houden en ik vind het een stevig huzarenstukje dat we iemand van zo'n niveau bij een continentale ploeg kunnen houden."

Overigens is er ook nog de ploeg met Sanne Cant, IKO-Beobank. Daar blijft Beobank tot eind 2018 aan verbonden, IKO heeft verlengd tot eind 2020, zo lang loopt ook nog het contract van wereldkampioene Sanne Cant bij de ploeg.

