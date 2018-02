Mathieu van der Poel is weer fit na ziekte, Vantornout onvoldoende hersteld van griep voor Krawatencross



09 februari 2018

Eli Iserbyt wil wereldkampioenentrui aan publiek tonen

Verandering in de planning van Eli Iserbyt. Omdat de kersverse wereldkampioen bij de beloften zijn regenboogtrui aan het veldritpubliek wil tonen, zal de renner van Marlux-Bingoal in Hoogstraten en Middelkerke aan de start verschijnen bij de U23. En dus niet bij de profs, zoals eerder gepland.

Change of plans for the program of @IserbytEli: to give his fresh new rainbow stripes a maximal respect and exposure, he'll do the Superprestige races of Hoogstraten and Middelkerke in the U23 category instead of the elite! 🌈 pic.twitter.com/wIVAXbRspS Marlux-Bingoal(@ MAR_BG_CT) link

Van der Poel is weer fit

Mathieu van der Poel verschijnt morgen in Lille aan de start van de Krawatencross. De Nederlandse kampioen gaf eerder deze week nog verstek met ziekteverschijnselen voor de cross in Maldegem. Die problemen zijn nu van de baan, volgens zijn team.

"Mathieu had na het WK last van de maag en de darmen. Daarom beslisten we om hem niet te laten starten in Maldegem. In Lille is hij er weer bij. Dat is een cross die hij graag rijdt en daar wil Mathieu opnieuw voluit crossen", geeft sportdirecteur Christoph Roodhooft mee. "Of hij voldoende hersteld is? Dat is voor mij ook een open vraag. Zondag volgt Hoogstraten. Tot nader order dubbelt Mathieu van der Poel dus dit weekend."

Wie morgen ontbreekt is Klaas Vantornout. De renner van Marlux-Bingoal werd eerder deze week geveld door de griep en is onvoldoende fit om zich aan een ploeterpartij te wagen.

De Krawatencross van Lille telt mee voor de DVV Verzekeringen Trofee. In dat klassement staat Mathieu van der Poel aan de leiding met 7:34 voorsprong op Toon Aerts. Zaterdag valt het doek over dit regelmatigheidscriterium. De veldrit van Hoogstraten, zondag, kadert dan weer in de Superprestige. In die rangschikking telt leider Wout van Aert welgeteld één punt meer dan Van der Poel. De Nederlander verzekerde zich eerder dit seizoen wel al van de Wereldbeker.

Niet echt ideale bloedwaarden om te crossen 😏☹️. Deze week geveld geweest door griep zoals zovelen... Al zeker geen Lille morgen voor mij 😌 pic.twitter.com/xyOysTsAaB Klaas Vantornout(@ KlaasVantornout) link