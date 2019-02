Mathieu van der Poel in stijl naar Middelkerke, waar hij kunststukje van Sven Nys wil evenaren JDK/GVS

16 februari 2019

10u02

Bron: Eigen berichtgeving 0

Hoe het de keizer van de cross past, arriveert Mathieu van der Poel vandaag in stijl in Middelkerke, waar de slotmanche van de Superprestige wordt gereden. Ex-veldritcollega Klaas Vantornout - een man met een passie voor wagens - voert de regerende wereldkampioen en Europese kampioen in een blitse Ferrari naar het zeetje. “Beetje bijklussen vandaag: met deze taxi om Mathieu van der Poel”, klinkt het bij de gelegenheidschauffeur op Instagram.

Zonder pech wordt de Nederlander eindwinnaar van de Superprestige - hij telt elf punten voorsprong op zijn dichtste achtervolger Toon Aerts - en scoort hij in dat regelmatigheidscriterium de perfecte 8 op 8. Een evenaring van het kunststukje van Sven Nys in het seizoen 2006-2007. Donderdag begint Van der Poel in de Turkse Ronde van Antalya (21-24/2) al aan zijn wegcampagne.