Massale uittocht in veldritland: "Stage met duurtrainingen van vier uur en meer" Bart Audoore

06u47 0 Photo News Veldrijden Wout van Aert rijdt pas over drie weken zijn volgende cross. De kopman van Crelan-Charles vertrekt donderdag op stage naar Calpe en keert pas op dinsdag 12 december terug uit Spanje. Hij past dus voor de crossen in Hasselt, Mol, Essen en Overijse. "Ik wil werken aan mijn basis", zegt hij. "Er staan duurtrainingen van vier uur en meer op het programma."

Normaal zou Van Aert vanuit Spanje doorreizen naar Griekenland, waar de wegploeg van Veranda's Willems-Crelan op trainingskamp gaat, maar daar ziet hij uiteindelijk van af. "Ik vind het niet nodig om die extra verplaatsing te maken."

De wereldkampioen krijgt in Calpe het gezelschap van de Amerikaanse crosser Stephen Hyde. "We gaan een kamer delen. Ik heb hem leren kennen in Iowa en hij wilde al een tijdje graag met me samentrainen. Zo heb ik wat gezelschap. Dat hij een mecanicien meebrengt, is nog een voordeel. (Grijnst) Die mag mijn fiets kuisen."

Van der Poel: Content dat het eens makkelijk mag ook"

Mathieu van der Poel gaat in Benicassim op zoek naar goed weer. De ploeg van Beobank-Corendon (met ook David van der Poel, Tom Meeusen en Sanne Cant) vertrekt deze voormiddag naar Spanje en keert terug op vrijdag 8 december. "Ik cross heel graag, maar af en toe doet het eens deugd om een weekend niet te moeten koersen", zegt Van der Poel. "Ik ga duurtraining combineren met interval. Daarnaast is het de bedoeling om veel te rusten. Er is daar niks te doen, dus ik zal veel op bed liggen. Saai? Ik ben content dat het eens makkelijk mag: de voorbije jaren moest ik op stage telkens een fysieke achterstand ophalen (omdat zijn zomervoorbereiding telkens was verstoord door een knie-operatie, red.), nu moet ik de conditie gewoon onderhouden."

Photo News

Ook andere renners gaan vol voor de uittocht

Marlux-Napoleon Games: de ploeg, met Kevin Pauwels, Michael Vanthourenhout en Eli Iserbyt, vertrekt dinsdag naar Mallorca onder leiding van Gianni Meersman en blijft daar tot volgende week donderdag. Alleen Klaas Vantornout blijft in België. Hij komt zowel in Hasselt als Mol in actie.

Era-Circus: Laurens Sweeck trekt vandaag op eigen initiatief naar Mallorca, samen met broer Diether. Het duo blijft daar tot 15 december. Diether vliegt op en af voor de cross in Hasselt, Laurens komt even terug voor de DVV-manche in Essen.

Telenet Fidea Lions: de ploeg vliegt vandaag naar Mallorca. Toon Aerts en Quinten Hermans onderbreken de stage even voor de cross in Hasselt. Lars van der Haar, Daan Soete en Thijs Aerts blijven in Spanje. Corné van Kessel gaat niet mee op stage.

BELGA Ook Kevin Pauwels trekt samen met zijn team naar de zon.