Marlux-Napoleon Games lijft Gianni Meersman in: "Dit is een enorm mooie kans" MH

12u32

Bron: Belga 1 Twitter Marlux-NapoleonGames Veldrijden Het is nu ook officieel: Gianni Meersman wordt de nieuwe coach van Marlux-Napoleon Games. Dat kondigde teammanager Jurgen Mettepenningen vanmorgen aan tijdens een persmoment in Waasmunster. De 31-jarige oud-wegrenner vervangt Danny De Bie en wordt bijgestaan door Mario De Clercq.

Meersman moest vorig jaar stoppen met wielrennen door hartproblemen en behaalde het voorbije jaar zijn trainersdiploma. Mettepenningen was niet meer tevreden over de coaching van het team en ging op zoek naar een nieuwe trainer.



"Gianni is iemand die perfect aansluit bij het profiel dat ik voor ogen had", zegt de manager. "Hij is jong, gedreven en kan weer het vuur bijbrengen in onze ploeg. Ik merkte een beetje gelatenheid bij de vroegere trainer en Gianni moet opnieuw die strijdvaardigheid in het team brengen. Hij heeft zijn vergunning behaald als ploegleider, hij heeft een mooie carrière op de weg achter de rug en is een versterking voor onze ploeg."



Meersman komt uit het wegwielrennen en heeft geen ervaring in het veld. "Kijk, met Mario De Clercq hebben we al voldoende crosservaring in huis", verduidelijkt Mettepenningen. "Ik was op zoek naar iemand met een toegevoegde waarde, iemand die complementair is met Angelo De Clercq (trainer van de jeugd) en Mario en dan kom je snel uit bij een type zoals Gianni. Hij is ambitieus, leergierig, jong en zal het vuur in de ploeg weer aanwakkeren. Mario zal hem bijstaan en hem de komende maanden de kneepjes van het vak leren. Was ik op zoek geweest naar iemand om Mario te vervangen, dan kwam ik uit bij een trainer met een profiel uit het veld, een pure veldritcoach, maar dit ligt anders. De wegcampagne wordt steeds belangrijker in het veldrijden en ook wij moeten als team daar in mee. Gianni kan ook jongens daar veel ervaring in bijbrengen en de komende maanden, tot 1 maart 2018, staat hij naast Mario. We gaan hem niet voor de leeuwen gooien en hem verder begeleiden. Vanaf 1 maart is het alleen aan hem, nu zullen de crosstrainingen nog gegeven worden door drie personen: Mario, Angelo en Gianni." Meersman kreeg een contract van onbepaalde duur.

Say hi to @GianniMeersman! Gianni is our new team coach as of today ¿¿ Welcome! pic.twitter.com/4KlqiTEPPt Marlux-NapoleonGames(@ MAR_NAPG_CT) link

Gianni Meersman is blij met "unieke kans"

Gianni Meersman kijkt uit naar zijn debuut als trainer bij Marlux-Napoleon Games. "Jurgen biedt me een enorm mooie kans", zegt de West-Vlaming. "Ik kijk ernaar uit om van start te gaan en mijn ervaring over te brengen."



Meersman stapte door hartproblemen noodgedwongen vorig jaar van de fiets. De voorbije maanden behaalde hij zijn trainersdiploma en hoopte hij op een kans als ploegleider. "Ik wilde graag voor het eind van oktober meer duidelijkheid over mijn toekomst", zei hij woensdag op een persmoment van zijn ploeg. "Het is niet eenvoudig om bij een wegploeg te starten. Ik had wel een paar mailtjes verstuurd en gesprekken gehad, maar concrete plannen waren er nog niet."

"Nooit getwijfeld"

Tot Mettepenningen hem vorige week plotseling contacteerde. "Hij belde me vorige week dinsdag en ik was wel verrast", geeft Meersman toe. "We hadden een goed gesprek van een half uur en donderdag en vrijdag hadden we verder contact. Het was ook voor mij even schrikken, maar ik heb nooit getwijfeld. Dit is heel mooie kans. Ik weet dat ik in het veld weinig ervaring heb, maar na een telefoontje met Mario De Clercq werd ik gerustgesteld: ik kan met alle technische vragen bij hem terecht en de komende maanden wordt het nog zo'n beetje een duo-baan."



Meersman start met enorm veel enthousiasme. "De beslissende factor om toe te zeggen was vooral het feit dat ik enorm veel contact zal hebben met de renners. Als je in een wegploeg ploegleider bent, is er sprake van 28, 29 renners en meerdere ploegleiders. Er is veel minder overleg met de renner. Nu zal ik renners drie, misschien wel vier keer per week zien en dat spreekt me enorm aan. Ik ken ook al driekwart van de renners en dat helpt ook wel. Kijk, in de eerste plaats moet ik hen motiveren, een gemotiveerd renner presteert beter. Ze moeten goesting hebben om te crossen in het weekend. Akkoord, het is niet evident tegen Mathieu en Wout, maar je mag dat vooraf niet door je hoofd laten spelen en je moet starten met evenveel ambitie. Die twee toppers zijn zeker niet onklopbaar. Motivatie is een belangrijk aspect, een renner mag zijn kopje niet laten hangen. Je moet renner blijven motiveren zodat ze hard blijven werken de rest van de week en met goesting aan dat crossweekend starten."

TDW Veldritervaring heeft Meersman niet

"Veel bijleren"

Veldritervaring heeft Meersman niet. "Klopt, maar ik denk dat iedere Vlaming die een beetje wielerliefhebber is ook uitkijkt naar de veldritwinter en dat was ook bij mij het geval. Ik heb zelf ook vroeger nog enkele veldritten gereden en vond dat altijd plezant, maar tegelijkertijd besef ik wel dat ik die specifieke kennis niet heb. Natuurlijk, moest ik Mario De Clercq niet naast mijn zijde hebben, dan zou het moeilijk zijn om deze job uit te oefenen, maar nu ligt dat anders. Hij kan me de kneepjes van het vak leren en ik kijk ernaar uit om mijn eerste veldrittraining deze namiddag bij te wonen en mijn eerste ervaring op te doen. De komende maanden zal ik veel bijleren. Op de weg kan ik de renners ook iets bijbrengen en ik hoop met hen enkele leuke wedstrijden te rijden in de zomer, deze ploeg ook binnen te loodsen in enkele interessante koersen en hen warm te maken om ook de zomer goed te presteren."



Coachen is een stressvol bestaan. "Dat weet ik", eindigt hij. "Maar ik heb geen schrik en ik vrees niet voor hartproblemen. Moest het van professor Pedro Brugada (hartspecialist) afhangen, dan koerste ik nog steeds. Ik heb zelf beslist te stoppen en ik zit nog altijd vier keer per week op de fiets. De stress schrikt me niet af."