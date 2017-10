Mario De Clercq: "Wie zondag de kloof met Van der Poel niet verkleint, heeft een probleem" Joeri De Knop

Eeklo, Iowa, Waterloo, Waterloo, Gieten. Vijf crossen gereden, vijf keer bingo. Mathieu van der Poel (22) raast voorlopig als een wervelwind door het nieuwe veldritseizoen. Komt daar zondag, in de openingsmanche van de DVV-Trofee in Ronse verandering in? Of stevent 'Mister 100%' af op een perfecte zes op zes? Afgelopen zondag, in Gieten, kon Van Aert na een tegenvallende Amerikaanse campagne opnieuw een vuist maken. Driekwart wedstrijd duurde het voor Van der Poel hem op de knieën kreeg. Dat voedt de hoop op een spannende race op de Hotond.

Parcoursbouwer en drievoudig wereldkampioen Mario De Clercq, naar wie de wedstrijd ook is genoemd, zit er alvast stilletjes op te hopen. "Al was het maar om de crossliefhebbers te blijven boeien. Want wat doe je op den duur als je Van der Poel na een minuut of vier van de rest ziet wegrijden? Je kijkt nog slechts met een half oog, zapt weg of zet gewoon je tv uit. Daar mag het niet op uitdraaien." Niet de Koppenbergcross op 1 november is de symbolische start van het seizoen, zoals Sven Nys het zo vaak poneerde. Wel Ronse, vindt De Clercq. "Op een parcours waar zeker Van Aert en Pauwels volledig hun kracht kwijt kunnen. Maar ook nog veel andere jongens. Het is simpel: wie zondag niet op niveau is en de kloof met Van der Poel niet op z'n minst een beetje verkleint, moet zich zorgen maken. Dan heb je een probleem voor de rest van het seizoen."

