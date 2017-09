Mario De Clercq blikt vooruit naar Gouden Cross: "Nog nooit zo'n suprematie gezien als die van Van der Poel" Michaël Vergauwen

19u14 1 rv Veldrijden Komende zondag start in Gieten de eerste manche van de Superprestige veldrijden. Ook Het Laatste Nieuws is er met de Gouden Cross weer helemaal klaar voor. Maar wie doet er in godsnaam iets aan Mathieu van der Poel? Waar hij wíl winnen, zál hij winnen. Of niet? Samen met Mario De Clercq blikken we vooruit. Hij legt zich nu al neer bij de suprematie van onze noorderbuur.

"We zijn nu drie crossen ver, en het zoals het er nu naar uit ziet, zullen er héél veel jongens voor de tweede plaats rijden", vertelt Mario De Clercq ons. De Clercq is sportief coördinator bij Marlux Napoleon Games, het team van ondermeer Kevin Pauwels. In het Amerikaanse Waterloo won Mathieu van der Poel -want om hem gaat het natuurlijk- afgelopen zondag zijn tweede wereldbekerwedstrijd op rij. Meer nog: hij maakte de andere crossers belachelijk. "Ik voel me nog sterker dan andere jaren", liet hij optekenen.



"En dat is niet goed voor het cyclocross", pikt De Clercq in. "Het is saai geworden. Er is immers niet veel aan te doen. De jongens mogen trainen zoveel ze willen, als je dan ziet wat voor een snelheid Van der Poel kan creëeren op de rechte stukken... Bovendien is hij ook technisch beter dan de rest. Dan zie ik niet waar je hem pijn kan doen, laat staan kloppen. Het wordt een moeilijk verhaal, tenzij hij minder wordt als de moddercrossen eraan komen, maar ook dat betwijfel ik. Hij loopt namelijk ook heel snel naar boven."

Photo News

Griepje

Uitkijken dan maar naar de wedstrijden waarin Van der Poel niet start? "Zo denk ik niet", gaat De Clercq verder. "Als je een wedstrijd rijdt, probeer je hem te winnen. Maar iedereen beseft hoe moeilijk dat is. Je wenst het hem natuurlijk niet toe, maar het is wachten op een kleine dip, een griepje, bij Mathieu. Want tegen zo'n talent is helemaal niks te doen. Hij mag nog twintig procent minder zijn, dan nog wint hij wedstrijden op techniek. Het ziet er niet goed uit, nee. Het is voor geen enkele sport goed als de winnaar op voorhand al min of meer bekend is. De suprematie van Mathieu is zelden, wat zeg ik, nooit gezien. Hij start op kop, om de eerste plaats niet meer af te geven. Veldrijden is Formule 1 geworden. Van der Poel pakt de pole position, en de wedstrijd is gereden. Tenzij hij materiaalpech heeft. Saai. En demotiverend voor de andere renners, maar een verrassing is het niet. Mathieu is altijd al een veelwinnaar geweest, vanaf z'n eerste wedstrijd bij de aspiranten. Hij trekt die lijn gewoon door naar de elite. Maar op zo'n manier... Nee, nooit gezien."

Photo News

Veldrijden is Formule 1 geworden. Van der Poel pakt de pole position, en de wedstrijd is gereden.

Zes minuten

Wout Van Aert liet nog geen al te beste indruk de voorbije weken, maar hem nu al afschrijven, vindt De Clercq te kort door de bocht. "Het komt door zijn wegprogramma", denkt hij. "De manier waarop Van Aert in augustus reed, was indrukwekkend. Misschien is hij daardoor wat minder nu. Hij is even wat meer de man van de lange adem, terwijl Van der Poel hem in de eerste ronde al dood doet. Zes, zeven minuten, en het is gebeurd. Pauwels, Sweeck, Vanthourenhout: ze rijden net als vorig seizoen voor het podium, het hoogst haalbare. Andere, nieuwe namen? Het is nog wachten op een nog jongere generatie. Een Daan Soete, een Quinten Hermans, hoe doen ze het als ze een hele winter tussen de profs rijden? Het seizoen is nog maar drie crossen ver en duurt in z'n totaliteit toch zes maanden. Ik wil het allemaal nog zien."

BELGA

Kruimels

Tot slot nog even naar Marlux Napoleon Games dan, de ploeg van De Clercq. Met welke kruimels die Van der Poel overlaat, is het team tevreden? "Wij willen zoveel mogelijk winnen. Het klinkt wat raar, maar het is zo. Als we realistisch zijn, moeten we bekennen dat elke podiumplaats mooi meegenomen zal zijn. Met een tweede of een derde plek zullen, nee, moéten we heel tevreden zijn."

TDW

BELGA

