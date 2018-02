Marianne Vos snelt autoritair naar zege in Maldegem, Cant pas zevende Hans Fruyt

07 februari 2018

14u32 0 Veldrijden Onaangekondigd zakte Marianne Vos gisteren naar de Parkcross in Maldegem af. De dertigjarige Nederlandse degradeerde de rest tot figuranten. Haar landgenote Annemarie Worst werd tweede, Laura Verdonschot derde. Wereldkampioene Sanne Cant speelde voor winst niet mee en bolde als zevende over de streep.

Vos liet er in Maldegem geen gras over groeien. Vrij snel nam de Nederlandse duizendpoot voorsprong op een zestal concurrentes. Sanne Cant probeerde het gaatje te dichten, maar zij maakte een foutje en zakte terug naar de zesde positie. “Ze gingen mij met vijf voorbij, dan was het over”, zuchtte de wereldkampioene. “Op mijn thuiscross zaterdag in Lille ga ik me wat beter proberen voorbereiden. Nu staan twee dagen recuperatie op het programma.”

Marianne Vos laat de rest van het veldritseizoen passeren. Morgen werkt ze de voorstelling van het Waowdeals Pro Cycling Team af, vrijdag vertrekt ze op stage naar het Spaanse Calpe. “Als voorbereiding op het wegseizoen”, verduidelijkte Vos. “Neen, Omloop Het Nieuwsblad rijd ik nog niet. Over een goeie maand zal ik op de weg in competitie komen.”

Het WK in Valkenburg, in eigen land, draaide uit op een ontgoocheling voor Vos. Ze eindigde pas achttiende. Op ruime afstand van Cant. De teleurstelling spoelde ze gisteren in Maldegem met succes door. “Dit was een last-minute-beslissing”, ging de meervoudige kampioene verder.

“Dinsdagavond besliste ik in Maldegem te komen crossen. Vorig jaar heb ik hier ook gewonnen. Ik wist dat het een mooi parkoers was. Vandaar deze keuze. Ook om nog wat UCI-punten te sprokkelen want ik ben er heel wat kwijt. Al was ik gemotiveerd om hier een goed figuur te slaan, toch was het afwachten wat deze cross zou brengen. Blijkbaar ben ik vrij goed gerecupereerd van het zware WK. Op mentaal vlak viel de schade mee. Ik heb me vrij snel over de teleurstelling van Valkenburg kunnen zetten.”