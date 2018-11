Management Van Aert zit eerstdaags aan tafel met Jumbo Joeri De Knop

20 november 2018

05u45 0 Veldrijden Hoe sneller de zorgen uit het hoofd van Wout van Aert, hoe ­beter. Dat begrijpt ook manager Jef Van den Bosch. “Deze maand nog starten we de ­gesprekken op met Jumbo.”

Het was coach Marc Lamberts die gisteren in onze krant aan de alarmbel trok. “Wout van Aert moet dringend af van de muizenissen in zijn hoofd. ­Alleen zó kan zijn topconditie terugkeren.” Een ­bezorgdheid die manager Jef Van den Bosch deelt. “Wout is tot ­dusver goed omgegaan met de hele zaak — het typeert zijn professionele ingesteldheid. Maar hij is ook maar een mens. Weerbaarheid heeft zijn grens.”

En dus schiet Van den Bosch in ­actie, nu de ­Internationale Wielrenunie (UCI) het licht op groen zette voor de onderhandelingen met een (nieuw) wegteam voor 2019. “Met Jumbo. Want dat is dé piste die we zullen bewandelen. Gesprekken met andere teams zijn voorlopig niet aan de orde” Van den Bosch en Van Aert sturen dus aan op een vervroegde overstap naar de Nederlandse WorldTourploeg. “Nog deze maand gaan we aan tafel.”

Boete niet voor Jumbo

Volgens Van den Bosch is er voor Van Aert weinig reden om de situatie somber in te zien. “Niets wat een snelle deal met Jumbo in de weg kan staan. Daarvoor was het ­akkoord van de UCI cruciaal. ­Belangrijke nuance daarbij is dat we een eventuele verbrekings­vergoeding of boete nooit zullen verhalen op zijn nieuwe werkgever. Zij moeten dat niet betalen, hé. Dat is iets tussen Wout en zijn ex-team. De uitspraak van de arbeidsrechtbank in het najaar van 2019 houdt wat dat betreft dus geen ­enkel risico in. Ik blijf er trouwens bij dat er dingen ­gebeurd zijn die niet door de beugel kunnen en dat ons dossier dus krachtig genoeg is. Meester Van Steenbrugge heeft die dringende reden niet zómaar ­ingeroepen. Het gaat over zwaarwichtige feiten. Dat zal in de toekomst wel duidelijk worden.”